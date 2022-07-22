Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Büyükşehir’den Maksutlu’da Yol Çalışması
Büyükşehir’den Maksutlu’da Yol Çalışması
Kuzey İlçelerinde Ulaşım Standardı Büyükşehir’le Artırılıyor
Kuzey İlçelerinde Ulaşım Standardı Büyükşehir’le...
Kahramanmaraş’ta ‘Letişimesnözne’ sergisi sanatseverlerle buluştu
Kahramanmaraş’ta ‘Letişimesnözne’ sergisi sanatseverlerle buluştu
Resim Sergisi Kahramanmaraşlı sanatseverlere kapılarını açıyor
Resim Sergisi Kahramanmaraşlı sanatseverlere kapılarını...
Bayramın Tadını Heyecan Bahçesinde Çıkardılar
Bayramın Tadını Heyecan Bahçesinde Çıkardılar

Büyükşehir’den Maksutlu’da Yol Çalışması

Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Maksutlu Mahallesi Ahir Dağı Karagöl mevkiini şehir merkezine bağlayan 10 kilometre uzunluğundaki arterde genişletme ve zemin iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir’den Maksutlu’da Yol Çalışması

Büyükşehir’den Maksutlu’da Yol Çalışması

Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Maksutlu Mahallesi Ahir Dağı Karagöl mevkiini şehir merkezine bağlayan 10 kilometre uzunluğundaki arterde genişletme ve zemin iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

22 Temmuz 2022 Cuma 15:55
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden birisi de Onikişubat Maksutlu Mahallesi Ahir Dağı Karagöl mevkiini şehir merkezine bağlayan mahalle yolu oldu. Ekipler, 10 kilometre uzunluğundaki arterde genişletme ve zemin iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Mahallelerin Ulaşım Standardı Artırılıyor

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Şehir merkezimizin, ilçelerimizin ve mahallelerimizin ulaşım ağını geliştirmek ve güçlendirmek için yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda ekiplerimiz, Onikişubat Maksutlu Mahallesi ile şehir merkezi arasında alternatif güzergâh oluşturan arterde bir dizi çalışma gerçekleştiriyor. Maksutlu Mahallesi ile şehir merkezi arasında ulaşımı yarı yarıya kısaltan arterde gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla Maksutlu ve bölgedeki diğer mahallelerin ulaşım standardı artırılacak. Ulaşım altyapımızı geliştirmek için çalışmalarımız artarak devam edecek” ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir’den Maksutlu’da Yol Çalışması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Kadir Saltalı’dan Ceyhan’ın geleceği için ‘CEYKAP’ önerisi
Prof. Dr. Kadir Saltalı’dan Ceyhan’ın geleceği için ‘CEYKAP’ önerisi
Büyükşehir’in Sosyal Konut Projesiyle İlk Kez Ev Sahibi Oldular
Büyükşehir’in Sosyal Konut Projesiyle İlk Kez Ev Sahibi Oldular
Sanko Üniversitesi Tanıtım Günleri Yoğun İlgi Görüyor
Sanko Üniversitesi Tanıtım Günleri Yoğun İlgi Görüyor
Ölmez; “Tam bağımlı Merkez Bankası”
Ölmez; “Tam bağımlı Merkez Bankası”
Kahramanmaraşlılar dikkat! Aman sıcak çarpmasın
Kahramanmaraşlılar dikkat! Aman sıcak çarpmasın

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber