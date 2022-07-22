Büyükşehir’den Maksutlu’da Yol Çalışması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden birisi de Onikişubat Maksutlu Mahallesi Ahir Dağı Karagöl mevkiini şehir merkezine bağlayan mahalle yolu oldu. Ekipler, 10 kilometre uzunluğundaki arterde genişletme ve zemin iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Mahallelerin Ulaşım Standardı Artırılıyor

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Şehir merkezimizin, ilçelerimizin ve mahallelerimizin ulaşım ağını geliştirmek ve güçlendirmek için yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda ekiplerimiz, Onikişubat Maksutlu Mahallesi ile şehir merkezi arasında alternatif güzergâh oluşturan arterde bir dizi çalışma gerçekleştiriyor. Maksutlu Mahallesi ile şehir merkezi arasında ulaşımı yarı yarıya kısaltan arterde gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla Maksutlu ve bölgedeki diğer mahallelerin ulaşım standardı artırılacak. Ulaşım altyapımızı geliştirmek için çalışmalarımız artarak devam edecek” ifadelerine yer verildi.