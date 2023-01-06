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Büyükşehir’den minikler için tiyatro gösterisi

Büyükşehir Belediyesi, Minik Boldi ve Arkadaşları adlı tiyatro gösterisini 8 Ocak Pazar günü NFK Kültür Merkezi’nde çocuklarla buluşturacak.

Büyükşehir’den minikler için tiyatro gösterisi

Büyükşehir’den minikler için tiyatro gösterisi

Büyükşehir Belediyesi, Minik Boldi ve Arkadaşları adlı tiyatro gösterisini 8 Ocak Pazar günü NFK Kültür Merkezi’nde çocuklarla buluşturacak.

06 Ocak 2023 Cuma 14:06

Ücretsiz olarak sahnelenecek etkinliğe tüm çocuklar davet edildi.

Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu’nda farklı yaş gruplarına yönelik onlarca etkinlik düzenleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çocukları da unutmuyor. Çocukların hafta sonunu daha eğlenceli ve verimli şekilde değerlendirmelerine katkıda bulunmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 8 Ocak Pazar günü Minik Boldi ve Arkadaşları adlı tiyatro gösterisini miniklerle buluşturacak. Dostluk ve arkadaşlığın önemini konu alan gösteri, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde saat 13.00 ve 15.00’da 2 seans şeklinde sahne alacak. Gösterinin biletleri, 7 ve 8 Ocak tarihlerinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nden ücretsiz olarak temin edilebilecek.

Tüm Çocuklar Davet Edildi

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu Ocak ayı etkinliklerimiz başladı. Ay boyunca tiyatro gösterisinden resim sergisine, konferanstan konsere onlarca etkinlik kültür sanat dostlarıyla buluşacak. Çocukların hafta sonu ve yarıyıl tatillerini daha eğlenceli şekilde değerlendirmeleri için de bu ay toplamda 7 adet tiyatro gösterisi sahnelenecek. İlk olarak 8 Ocak Pazar günü Minik Boldi ve Arkadaşları adlı tiyatro gösterisi miniklerle buluşacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek gösteriye tüm çocuklar davetlidir” ifadelerine yer verildi.

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Büyükşehir’den Minikler Için Tiyatro Gösterisi
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