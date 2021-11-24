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Büyükşehir’den ‘Özel’ Öğretmenlere Anlamlı Ziyaret

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kentteki okulları ziyaret ederek özel eğitim öğretmenlerine ve özel gereksinimli öğretmenlere hediyelerini takdim etti.

Büyükşehir’den ‘Özel’ Öğretmenlere Anlamlı Ziyaret

Büyükşehir’den ‘Özel’ Öğretmenlere Anlamlı Ziyaret

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kentteki okulları ziyaret ederek özel eğitim öğretmenlerine ve özel gereksinimli öğretmenlere hediyelerini takdim etti.

24 Kasım 2021 Çarşamba 18:45
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla anlamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesindeki ekipler, özel eğitim öğretmenlerini ve özel gereksinimli öğretmenleri ziyaret etti. İlk olarak Suzan Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen program, Ertuğrul Gazi Görme Engelliler Ortaokulu ile devam etti. Okul müdürlerinin ve öğretmenlerin Öğretmenler Günü dolayısıyla tebrik edildiği etkinlikte, çeşitli hediyeler de takdim edildi.

Öğretmenlik Sevgi, Sabır ve Şefkattir

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen, “Aliya İzzetbegoviç’in güzel bir sözü vardır: ‘Yeryüzünün öğretmeni olabilmek için gökyüzünün öğrencisi olmak lazım.’ Sizler bu anlayışla gökyüzünün melek çocuklarına sevgi, sabır ve şefkatle öğretmenlik yapmaya çalışıyorsunuz. Özel çocuklarımızın özel öğretmeni olan sizler büyük fedakârlıklarla çocuklarımız için çalışıyor ve canınızdan can katıyorsunuz. Olağanüstü gayretleriniz için öğrenci ve velilerimiz adına sizlere teşekkür ediyor, Öğretmenler Gününüzü kutluyorum” dedi.

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Büyükşehir’den ‘Özel’ Öğretmenlere Anlamlı Ziyaret
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