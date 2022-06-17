Büyükşehir’den Türk Halk Müziği Konseri

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinliklerini Kahramanmaraşlılarla buluşturmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, KSÜ ve paydaş kurumlarla iş birliğiyle 19 Haziran Pazar günü saat 20.00’de Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirilecek. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte Sanatçı Alper Şakalar, sevilen Türk Halk Müziği eserlerini Kahramanmaraşlılar için seslendirecek.

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “19 Haziran Pazar günü ücretsiz olarak gerçekleştirilecek Türk Halk Müziği konserimize tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.