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Büyükşehir’den Yağlı Boya Resim Sergisi

Büyükşehir Belediyesi, 6 Ocak Cuma günü NFK Kültür Merkezi’nde Bi’ Yağlı Boya Resim Sergisi’ni sanatseverlerle buluşturacak.

Büyükşehir’den Yağlı Boya Resim Sergisi

Büyükşehir’den Yağlı Boya Resim Sergisi

Büyükşehir Belediyesi, 6 Ocak Cuma günü NFK Kültür Merkezi’nde Bi’ Yağlı Boya Resim Sergisi’ni sanatseverlerle buluşturacak.

04 Ocak 2023 Çarşamba 13:36

Vatandaşların kişisel kazanımlarını artırmak ve sosyalleşmelerine katkıda bulunmak için tiyatro gösterisi, konferans, söyleşi, konser gibi çeşitli kültür sanat etkinlikleri düzenleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Bi’ Yağlı Boya Resim Sergisi’ni sanatseverlerle buluşturacak.

Sanatçı Berhan Yılmazoğlu ve İbrahim H. Yılmazoğlu’nun eserlerinin yer aldığı sergi, 6 Ocak Cuma günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde saat 14.30’da kültür sanat dostlarına kapılarını açacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, sergi açılışına tüm sanatseverlerin davetli olduğu belirtildi.

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Büyükşehir’den Yağlı Boya Resim Sergisi
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