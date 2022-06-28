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Büyükşehir’den Yeni Kitap, ‘Kahramanmaraş Evliyaları’

Büyükşehir Belediyesi’nin yeni yayını Kahramanmaraş Evliyaları kitabının tanıtım programı gerçekleştirildi. Etkinlikle Yazar Tahir Gören, Büyükşehir Kültür Yayınları’ndan çıkan yeni kitabı sevenleri için imzaladı.

Büyükşehir’den Yeni Kitap, ‘Kahramanmaraş Evliyaları’

Büyükşehir’den Yeni Kitap, ‘Kahramanmaraş Evliyaları’

Büyükşehir Belediyesi’nin yeni yayını Kahramanmaraş Evliyaları kitabının tanıtım programı gerçekleştirildi. Etkinlikle Yazar Tahir Gören, Büyükşehir Kültür Yayınları’ndan çıkan yeni kitabı sevenleri için imzaladı.

28 Haziran 2022 Salı 18:47
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültür envanterini geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yazar Tahir Gören tarafından kaleme alınan ve Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları’na eklenen ‘Kahramanmaraş Evliyaları’ adlı eserin tanıtım programı gerçekleştirildi. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilen programda Yazar Tahir Gören, kitapseverlerle bir araya geldi. Kültür sanat dostlarının yoğun ilgi gösterdiği programda Yazar Gören, Kahramanmaraş Evliyaları adlı kitap hakkında katılımcılara bilgiler aktardı. Kitap tanıtım programında Tahir Gören, Kahramanmaraş Evliyaları kitabını da okurlar için imzaladı. Katılımcılar, etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediyesi ve Yazar Tahir Gören’e teşekkür etti.

Kahramanmaraş Evliyalarını Araştırdım

Kitap tanıtım programında Kahramanmaraşlılarla bir araya gelen Yazar Tahir Gören, “Emekli olup Kahramanmaraş’a yerleşince Kahramanmaraş evliyalarının hayatları, yaşayış tarzları, yaşadıkları yerler ve mezarları ile ilgili bilgiler aramaya başladım. Ancak konuyla ilgili bibliyografyadaki kaynakların dışında maalesef sağlıklı kaynak yok denecek kadar azdı. İğne ile kuyu kazar gibi, iki sene boyunca kütüphaneleri gezerek, kitaplar okuyarak ve insanlara sora sora ‘Kahramanmaraş Evliyaları’ kitabını hazırladım. Bu süreçte bana destek olan, kitabın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kültür Sanat Etkinliklerimiz Devam Edecek

Kitap tanıtım programında konuşan Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, “Şehrimizin kültür envanterini geliştirmek için Kültür Yayınları’na yeni eserler kazandırmaya devam ediyoruz. Tahir Gören hocamızın kaleme aldığı Kahramanmaraş Evliyaları kitabı da Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları’na dâhil edildi. Bizleri geri çevirmeyerek kitap tanıtım programımızda bizlerle birlikte olan Tahir Gören hocamıza da teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte de Kültür Yayınları’na yeni eserler kazandırmaya ve çeşitli kültür sanat etkinliklerini hemşehrilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 28.06.2022 18:59
Anahtar Kelimeler:
‘Kahramanmaraş Evliyaları’Büyükşehir’den Yeni Kitap
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