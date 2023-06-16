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Büyükşehir’den YKS’ye Girecek Öğrencilere Ücretsiz Ulaşım Desteği

Büyükşehir Belediyesi, 17 ve 18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım hizmeti sağlanacağını duyurdu.

Büyükşehir’den YKS’ye Girecek Öğrencilere Ücretsiz Ulaşım Desteği

Büyükşehir’den YKS’ye Girecek Öğrencilere Ücretsiz Ulaşım Desteği

Büyükşehir Belediyesi, 17 ve 18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım hizmeti sağlanacağını duyurdu.

16 Haziran 2023 Cuma 18:58

6 Şubat depremlerinin ardından vatandaşların şehir içi ulaşım ihtiyacını karşılamak için 20 Şubat – 5 Haziran tarihleri arasında ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunun Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, anlamlı bir çalışmayı daha hayata geçiriyor. 17 – 18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım hizmeti sağlanacak. Şehir merkezinin yanı sıra Afşin ve Elbistan’da da 17 ve 18 Haziran tarihlerinde belediye ve Özel Halk Otobüsleri öğrencilere ücretsiz hizmet verecek. Sınava girecek öğrenciler, sınav giriş belgesini göstererek toplu taşımadan ücretsiz olarak faydalanabilecek.

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Büyükşehir’den YKS’ye Girecek Öğrencilere Ücretsiz Ulaşım Desteği
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