Büyükşehir’in Ekinözü’ne Kazandırdığı Halı Saha Beğeni Topladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Hayrettin Güngör öncülüğünde şehirde spor alanlarının niteliğini ve niceliğini artırmak, sporu teşvik etmek amacıyla projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde hayata geçirilen ‘Her Mahalleye Halı Saha ve Pota’ projesi kapsamında ilçelere ve mahallelere yeni halı sahalar ve basketbol potaları kazandırılıyor. Proje kapsamında Ekinözü Soysallı Mahallesi’nde yapımına başlanan sentetik halı saha da tamamlanarak hizmete alındı. Soysallı Enerji SA İlk ve Ortaokulu bahçesine kazandırılan saha, öğrencilerin büyük beğenisini kazandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hizmete alınan halı sahayla ilk kez buluşan miniklerin sevinci görülmeye değerdi.

Spor Alanlarımızı Artırıyoruz

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde şehre toplamda 100 halı saha kazandırılacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’mız ile imzaladığımız protokol çerçevesinde ilk etapta 17 halı sahanın yapımına başladık. Çağlayancerit’te Helete ve Bozlar mahallelerine kazandırdığımız halı sahaların ardından Ekinözü Soysallı Mahallesi’nde de çalışmalarımızı tamamlayarak yeni halı sahayı gençlerimizin hizmetine sunduk. Diğer ilçelerimizde de çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. İnşallah onları da kısa süre içerisinde tamamlayarak hizmete alacağız. Daha sonrasında ise ikinci etap çalışmalarımız başlayacak. Şehrimizde spor alanlarının sayısını artırmaya ve spor kültürünü yaygınlaştırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.