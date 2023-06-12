Büyükşehir’in Gezici Kütüphanesi Miniklerin Yüzlerini Güldürüyor

Şehrin tekrar ayağa kaldırılması ve hayatın normale dönmesi noktasında tüm alanlarda faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Gezici Çocuk Kütüphanesi, şehrin farklı noktalarında okulları ziyaret etmeye ve çocukları kitaplarla buluşturmaya devam ediyor. Depremin miniklerde yol açtığı izleri bir nebze olsun silmek ve çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturabilmek için yola çıkan Gezici Çocuk Kütüphanesi’nin yeni durağı Dulkadiroğlu ilçesi Çatmayayla Mahallesi oldu.

Anaokulu ve İlkokul öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen programda; masal okuma, animasyon gösterimi, boyama ve puzzle etkinlikleri gerçekleştirildi. Renkli anlara sahne olan programda, çocuklara kitap da hediye edildi. Çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlenen öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Gezici Kütüphane’nin yaz tatili boyunca da sürpriz etkinliklerle çocuklarla buluşmaya devam edeceği belirtildi.