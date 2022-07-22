Büyükşehir’in Sosyal Konut Projesiyle İlk Kez Ev Sahibi Oldular

İlk kez ev sahibi olan vatandaşların mutluluğunu paylaşan Başkan Hayrettin Güngör, “55 konutumuzu noter huzurunda gerçekleştirdiğimiz kura çekilişiyle hemşehrilerimize teslim ediyoruz. Hemşehrilerimiz bu sistemle ilk kez ev sahibi olacak. Kura neticesinde hak sahibi olan hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Dulkadiroğlu Genç Osman Mahallesi’nde yer alan 55 adet sosyal konutun tahsisi için kura çekimi yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen programda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve Genç Osman Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar yer aldı. Genç Osman Mahallesi’nde bulunan 55 konut için yapılan kura çekiminde, çekilişe katılmaya hak kazanan 85 kişi yer aldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi neticesinde 55 vatandaş ev sahibi olmaya hak kazandı. Kura çekimi sonucu cüzi fiyatlarla ev sahibi olan vatandaşlar, yaşadıkları sevinçlerini ifade ederek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

55 Konut Sahibini Buldu

Kura çekimine ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Genç Osman Mahallemizde 55 adet sosyal konutumuz vardı. Bu konutlarımızı o mahalledeki konutu olmayan vatandaşlarımıza tahsis etme konusunda bir süreç başlattık. Bu süreçte başvuru kriterlerimizi açıkladık ve ihtiyaç sahibi hemşehrilerimiz de bizlere müracaat etti. Bu sosyal konutlarımıza gerçekten ihtiyacı olan vatandaşlarımız belirlendi. Toplamda 85 hemşehrimiz kuraya katılmaya hak kazandı. 55 konutumuzu noter huzurunda gerçekleştirdiğimiz kura çekimiyle hemşehrilerimize teslim ediyoruz. Hemşehrilerimiz bu sistemle ilk kez ev sahibi olacak. Bu bizi de son derece mutlu ediyor. Konutların fiyatını da çok makul belirledik. Bunlar piyasa fiyatının çok altında. Konut fiyatının %25’ini peşin alıyoruz. Geri kalanı da 10 yıl vadeyle taksitler halinde geri ödemeli olacak. Kura neticesinde hak sahibi olan hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah güle güle oturmayı nasip eylesin” ifadelerine yer verdi.

Başkan Güngör’e Teşekkür

Çekilen kura neticesinde hak sahibi olan Seher Köse, “Evliyim. 3 çocuğum var. 15 yıldır kirada oturuyordum. Ev sahibi olamayacağımı düşünüyordum. Sosyal konutlara başvuru yaptık. Bugün gerçekleştirilen kura neticesinde de çok şükür Büyükşehir Belediyemiz sayesinde ev sahibi olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e çok teşekkür ediyorum” dedi. Emine Ok ise, “Şimdiye kadar hiç kendi evim olmamıştı. Büyükşehir Belediyemiz sayesinde ilk kez ev sahibi oluyorum. Kurada ismin çıktığında çok mutlu oldum. Yaşadığım mutluluğu tarif etmekte güçlük çekiyorum. Bizlere bu imkânı sunan Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum” dedi.