Büyükşehir’in Yeni Asfalt Üretim Tesisleri Açıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin katma değerini artıracak yatırımları hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, 50 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen yeni Asfalt Üretim Tesisi’nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Habibe Öçal ve Ahmet Özdemir, Türkoğlu Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti ilçe başkanları, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ve mahalle muhtarları da yer aldı.

Yatırımlarımız Artarak Devam Ediyor

Programın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerimizle birlikte yüksek bir koordinasyon içerisinde çalışarak şehrimize yeni yatırımlar kazandırıyoruz. Şehrimizde altyapı, ulaşım, sosyal tesis gibi pek çok alanda çok ciddi yatırımlar gerçekleştirdik. Her alanda güzel yatırımlar yapmaya da devam ediyoruz. Bu yıl sadece öz kaynaklarımızla 1,5 Milyar TL’lik yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra dış kaynaktan temin ettiğimiz 2 Milyar TL ile de çok ciddi altyapı yatırımları gerçekleştiriyoruz. Her yıl yatırımlarımızı artırmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Potansiyeli Yüksek Bir Şehir

Şehirde gerçekleştirilen yatırımların artarak devam ettiğinin altını çizen Başkan Güngör, “Şehrimizin altyapıyla ilgili çok ciddi sorunları vardı. İçmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarımızın yenilenmesi gerekiyordu. Bunun için çok ciddi bir çalışma gerçekleştirdik. Şehrimizde altyapı yenileme çalışmalarımız hızla devam ediyor. Ayrıca mevcut yapı stokumuzun da büyük bir oranının değişime ihtiyacı var. Merkezi idaremizin de destekleriyle şehrimizde dönüşüm projelerimizi hayata geçiriyoruz. Kahramanmaraş’ımız gerçekten potansiyeli çok yüksek bir şehir. İnşallah gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımızla şehrimizin katma değerini artırmaya devam edeceğiz. Merkezi idare tarafından da şehrimizde 60 Milyar TL’nin üzerinde yatırım gerçekleştirildi. Geçtiğimiz dönemde şehrimizde büyük sorun olan pek çok konuyu çözüme kavuşturduk. Hemşehrilerimiz tarafından gelen yeni talepleri de belirlediğimiz öncelik sırasına göre yerine getirmeye gayret ediyoruz” dedi.

50 Milyon TL’lik Yatırım

Açılışı gerçekleştirilen yeni tesis sayesinde hem asfalt üretiminin hem de kalitesinin artacağını ifade eden Başkan Hayrettin Güngör, “Kurulduğunda şehrimizin dışında bulunan ve 40 yıla yakın süre hizmet veren asfalt tesisimiz geldiğimiz bu noktada ihtiyaçlara cevap veremiyor ve yenilenmesi gerekiyordu. Ayrıca bu alanda taş ocağımız vardı. Burada 100 dönümlük bir alan oluşturduk. Daha önce yıllık 100 bin ton olan asfalt üretim kapasitemiz, açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni Asfalt Üretim Tesisi ile birlikte yıllık 300 bin tona ulaştı. Yine bu üretim tesisiyle birlikte hem maliyetimizi düşürdük hem de üretim kapasitemizi artırdık. Yeni Asfalt Üretim Tesisimize ilave olarak asfalt seriminde kullandığımız ekipmanlarımızı da yeniledik. Ekipmanlarımıza yeni finişer, trimer ve silindir takviye ettik. Özellikle trimer iş makinesi asfaltı kazıyor ve bunun geri dönüşümünü sağlıyor. Ayrıca parke ve beton üretimi için kullanılan tesisimizi de bu alana taşıdık. Yol, kaldırım, asfalt, parkeyle ilgili üretim tesisimizi bir kampüs içerisinde topladık. Bu projenin belediyemize maliyeti toplamda 50 Milyon TL. Hamdolsun sağladığımız sürdürülebilir mali yapı çerçevesinde bunun tamamını kendi öz kaynaklarımızdan karşıladık” diye konuştu.

Hayrettin Güngör Başkanımıza Teşekkür Ediyorum

Yeni Asfalt Üretim Tesisi’nin açılış programında konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, “Hayrettin Güngör Başkanımız öncülüğünde Büyükşehir Belediyemiz tarafından hayata geçirilen yatırımların açılışını ve temel atma törenlerini gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bugün görüyoruz ki Hayrettin Güngör başkanımızın kurduğu sistem işlemeye ve meyvelerini vermeye başladı. Tevfik Kadıoğlu’nda yeni bir köprülü kavşak, Kanlıdere’de yeni bir köprü, Tekke’de kentsel dönüşüm, Valilik Meydanı’nda düzenleme yapılıyor. Bugün de asfalt kapasitesini artırmak için hayata geçirilen tesisin açılışını gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarından dolayı Hayrettin Güngör Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Şehrimizde Çok Ciddi Çalışmalar Gerçekleştiriliyor

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, “Öncelikle açılışı gerçekleştirilen bu tesisimizin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör Bey, şehrimiz için verdiği sözleri bir bir yerine getirmeye devam ediyor. Bunun için başkanımıza çok teşekkür ediyorum. AK Parti kadroları olarak biz sürekli sahadayız. İlçelerimizde ve mahallelerimizde hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Gerçekten ziyaretlerimizde görüyoruz ki şehrimizin her yerinde belediyelerimiz çok ciddi çalışmalar gerçekleştiriyor” dedi. Gerçekleştirilen protokol konuşmalarının ardından Asfalt Üretim Tesisi’nin açılış kurdelesi kesildi.