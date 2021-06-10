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Büyükşehir’le Mahallelerin Çehresi Değişiyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Onikişubat ilçesi Hacıibrahimuşağı mahallesinde başlatılan yeni park ve meydan çalışması tamamlandı. Süleymanlı – Kozcağız - Hacıibrahimuşağı’nın 8,5 kilometre uzunluğundaki deforme grup yolunda da sathi asfalt çalışması devam ediyor.

Büyükşehir’le Mahallelerin Çehresi Değişiyor

Büyükşehir’le Mahallelerin Çehresi Değişiyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Onikişubat ilçesi Hacıibrahimuşağı mahallesinde başlatılan yeni park ve meydan çalışması tamamlandı. Süleymanlı – Kozcağız - Hacıibrahimuşağı’nın 8,5 kilometre uzunluğundaki deforme grup yolunda da sathi asfalt çalışması devam ediyor.

10 Haziran 2021 Perşembe 14:59
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2021 Yatırım Programı kapsamında sürdürdüğü çalışmalarda vites artırdı. Bu kapsamda, Onikişubat ilçesine bağlı Hacıibrahimuşağı Mahallesinin atıl durumdaki meydanı tamamen yenilendi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde, çevresi geleneksel taş duvar uygulamasıyla tahkim edilen meydan, oyun grubu, kent mobilyaları, kilit parke, yürüyüş yolları ve çeşmesiyle yeni bir çehreye kavuştu. Ayrıca Hacıibrahimuşağı Mahallesi ve Süleymanlı ile Kozcağız dâhil 3 mahallenin kullandığı 8 bin 500 metrelik arterde ise sathi asfalt çalışması devam ediyor. Kısmi çöküntüler sebebiyle ulaşıma elverişsiz hale gelen arterde, sıcak asfalt çalışmalarının tamamlanmasıyla beraber kesintisiz ulaşım sağlanacak.

Yenilenen Arter Şehitliğe Ulaşım Sağlıyor

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Onikişubat ilçemizin 3 mahallesini ve irili ufaklı pek çok yerleşim yerini birbirine bağlayan arteri yeniliyoruz. Hacıibrahimuşağı mahallemizde ise yeni bir park ve meydan çalışması gerçekleştirdik. Arterimizin yenilenmesiyle beraber şehir içinden Süleymanlı Şehitliği bölgemize ulaşım kolaylaşacak” ifadelerine yer verildi.

Eksiklerimiz Tespit Edildi ve Giderildi

Çalışma gerçekleştirilen adreslerden Hacıibrahimuşağı Mahalle Muhtarı Mehmet Boyraz, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör mahallemizi ziyarette geldiğinde bölgedeki birçok mahalle tarafından ortak kullanılan yollarımızın çok eski ve artık kullanılamayacak halde olduğunu kendisine ilettik. Mahalle meydanımız da kullanılabilir değildi. Eksiklerimiz vardı. Başkanımız konuyla ilgileneceğini söyledi ve Büyükşehir Belediye ekiplerimiz tarafından mahalle yollarımız yenileniyor. Yapılan çalışmalarla eksiklerimiz de büyük ölçüde giderildi. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese mahallem ve şahsım adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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