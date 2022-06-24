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Büyükşehir’le yenilenen pınarbaşı caddesi’ne vatandaşlardan tam not

Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’da önemli turizm alanlarından Pınarbaşı Mesire Alanı’na ulaşım sağlayan Pınarbaşı Caddesi’ni 5,5 Milyon TL’lik yatırımla baştan uca yeniledi.

Büyükşehir’le yenilenen pınarbaşı caddesi’ne vatandaşlardan tam not

Büyükşehir’le yenilenen pınarbaşı caddesi’ne vatandaşlardan tam not

Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’da önemli turizm alanlarından Pınarbaşı Mesire Alanı’na ulaşım sağlayan Pınarbaşı Caddesi’ni 5,5 Milyon TL’lik yatırımla baştan uca yeniledi.

24 Haziran 2022 Cuma 15:31
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım altyapısını geliştirmek ve güçlendirmek için yol yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla, Elbistan’da Pınarbaşı Mesire Alanı’na ve bölgede bulunan kamu kurumlarına ulaşım sağlayan 1,2 kilometre uzunluğa ve 11 metre platform genişliğine sahip Pınarbaşı Caddesi 5,5 Milyon TL’lik yatırımla baştan uca yenilendi. Arterde sıcak asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik işaretçileri ve yol çizgi uygulamaları gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen çalışmalarla bölge halkının ve çevre illerden gelen misafirlerin uğrak noktalarından olan Pınarbaşı Mesire Alanı’na ulaşım sağlayan arterin standardı artırıldı. Vatandaşlar, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Yeni Asfalt ve Kaldırım Kazandırıldı

Elbistan Pınarbaşı Mahallesi esnaflarından Gökhan Özsoy, “Pınarbaşı Mahallemizin uzun yıllardır yol sorunu vardı. Kaldırımlar ve yollar deforme olduğu için ulaşımda aksamalara neden oluyordu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri burada ciddi bir çalışma gerçekleştirdi. Caddemize yeni sıcak asfalt ve kaldırım kazandırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Elbistan’ın Yüz Akı Oldu

Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Cemil Karakuş, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “İlçemizin en önemli turizm alanlarından olan Pınarbaşı Mesire Alanı’na ulaşım sağlayan Pınarbaşı Caddesi gerçekten çok kötü durumdaydı ve sürücülere adeta kâbus yaşatıyordu. İlçemize gelen tüm misafirler mutlaka Pınarbaşı’nı ziyaret etmek istiyordu ancak buraya ulaşım sağlayan arter ilçemize hiç yakışmıyordu. Durumu Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e arz ettik. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de fevkalade bir özveriyle Pınarbaşı Caddemizi yenileyerek ilçemize kazandırdılar. Şehrimize böylesine güzel bir eser kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum. Bu yol Elbistan’ın yüz akı, aynası oldu” ifadelerini kullandı.

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Büyükşehir’le Yenilenen Pınarbaşı Caddesi’ne Vatandaşlardan Tam Not
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