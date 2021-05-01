Cadde Ve Sokaklar Büyükşehir’le Temizleniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda sokak, cadde ve kalabalığın yoğun olduğu bölgeler temizlenerek dezenfekte edildi. Tam kapanma dönemini fırsata çeviren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler Şeyh Şamil Caddesi, Vezir Hoca Bulvarı, Necmettin Erbakan Bulvarı, Tekke Caddesi, Av. Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı ve Sait Zarifoğlu Caddesi’nde çalıştı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Pandemi döneminin yaşandığı bu günlerde şehir genelinde temizlik çalışmalarını sürdürüyoruz. Tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte halkımızın sağlığı için cadde, sokak, bulvar ve ortak kullanım alanlarında temizlik çalışmalarımız devam edecek” ifadeleri yer aldı.