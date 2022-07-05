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Caddeler Kapanacak, Alışveriş Bayramı Yapılacak

Elbistan'da 6-7-8 Temmuz tarihlerinde 3 günlük Alışveriş Bayramı düzenlenecek. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ‘Esnafımın Yanındayım’ kampanyası kapsamında hayata geçirdikleri ‘Alışveriş Bayramı’ etkinliğini, Kurban Bayramı’na özel bir konseptte olacağını söyledi.

Caddeler Kapanacak, Alışveriş Bayramı Yapılacak

Caddeler Kapanacak, Alışveriş Bayramı Yapılacak

Elbistan'da 6-7-8 Temmuz tarihlerinde 3 günlük Alışveriş Bayramı düzenlenecek. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ‘Esnafımın Yanındayım’ kampanyası kapsamında hayata geçirdikleri ‘Alışveriş Bayramı’ etkinliğini, Kurban Bayramı’na özel bir konseptte olacağını söyledi.

05 Temmuz 2022 Salı 08:09
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Başkan Gürbüz, vatandaşların bayram alışverişleri için tek bir noktaya ve güne bağlı kalmadan 3 ayrı caddede 3 gün üst üste yapabilecekleri bir alışveriş bayramı hazırladıklarını belirtti.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Alışveriş Bayramı'nı için bayram alışverişlerinin, son günlerde yoğunlaşmasını göz önünde bulundurarak Kurban Bayramı’na özel bir konsept olması noktasında esnaflarımızla fikir birliğine vardık. Bu çerçevede, 3’ü bir arada dediğimiz konsept, Dulkadiroğlu, Ahmet Karacabey ve Hulusi Efendi Bulvarı (Malatya caddesi dahil), 6-7-8 Temmuz tarihlerinde olacak. Esnaflarımız, bayrama özel indirimler hazırladı. Yüzde 80’lere varan avantajlı fiyatların tüketici ile buluşacağı bu açık hava alışveriş merkezimizde; bayram öncesinde yüzler gülecek. Her vatandaşımız; kendisi, eşi, çocuğu ve sevdikleri için gönlünce ve kesesince alışverişini yapabilecek. Vatandaşlarımızın alışverişlerini rahatlıkla yapabilmesi için 3 caddemiz de araç trafiğine kapatılacak” şeklinde konuştu.

Başkan Gürbüz son olarak, “Çeşitli ikramlarımız olacak. Kurban Bayramı, Elbistan’a 3 gün önce gelecek. Tüm hemşerilerimizi, 3 gün sürecek ‘Alışveriş Bayramı’ etkinliğimize davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 05.07.2022 08:12
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Alışveriş Bayramı YapılacakCaddeler Kapanacak
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