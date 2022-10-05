Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Hayrettin Güngör; “Hemşehrilerimizle Hep Bir Aradayız”
Başkan Hayrettin Güngör; “Hemşehrilerimizle Hep...
KAMEK Kurs Kayıtları Devam Ediyor
KAMEK Kurs Kayıtları Devam Ediyor
Çağlayan Yolu Büyükşehirle Yenilendi
Çağlayan Yolu Büyükşehirle Yenilendi
Başkan Güngör, Mevlid-i Nebi Haftası Programına Katıldı
Başkan Güngör, Mevlid-i Nebi Haftası...
Kahramanmaraşlı dağcılar Aladağlara tırmandı!
Kahramanmaraşlı dağcılar Aladağlara tırmandı!

Çağlayan Yolu Büyükşehirle Yenilendi

Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat ilçesi Çağlayan Mahallesi’nin 3 kilometre uzunluğundaki arterini sıcak asfaltla yeniledi.

Çağlayan Yolu Büyükşehirle Yenilendi

Çağlayan Yolu Büyükşehirle Yenilendi

Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat ilçesi Çağlayan Mahallesi’nin 3 kilometre uzunluğundaki arterini sıcak asfaltla yeniledi.

05 Ekim 2022 Çarşamba 13:49

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımlarıyla mahalle yollarında standardı yükseltiyor. Bu kapsamda, Onikişubat’ın kırsal mahallelerinden Çağlayan’da Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı. Darlığı sebebiyle ulaşımda sorun teşkil eden ve deforme olduğu için trafik güvenliğini tehlikeye atan toplamda 3 kilometre uzunluğa sahip mahalle yolunun standardı önemli ölçüde artırıldı. Tamamlanan çalışmalarla bölgeden, şehir içi ve şehirlerarası ulaşım daha kolay sağlanabilecek.

Anahtar Kelimeler:
Çağlayan Yolu Büyükşehirle Yenilendi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ülkü Ocaklarından Rektör Yasım’a “Hayırlı Olsun” Ziyareti
Ülkü Ocaklarından Rektör Yasım’a “Hayırlı Olsun” Ziyareti
Başkan Hayrettin Güngör; “Hemşehrilerimizle Hep Bir Aradayız”
Başkan Hayrettin Güngör; “Hemşehrilerimizle Hep Bir Aradayız”
Başkan Güngör, ‘Yatırımlarımız artarak devam ediyor’
Başkan Güngör, ‘Yatırımlarımız artarak devam ediyor’
KAMEK Kurs Kayıtları Devam Ediyor
KAMEK Kurs Kayıtları Devam Ediyor
Dernek Başkanı Sarı’dan Başkan Güngör’e Teşekkür Ziyareti
Dernek Başkanı Sarı’dan Başkan Güngör’e Teşekkür Ziyareti

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber