Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun’dan bayram mesajı!

“Bayramlar, insanı insan yapan değerlerin yoğun olarak yaşandığı, dargınlıkların unutulduğu, sevgi ve saygının arttığı, herkesin birbirine hoşgörüyle baktığı en güzel zamanlardır. Bayramlarımız gönül köprülerinin kurulduğu, muhabbet bağının arttığı, yüreklerin sevgiyle coştuğu özel günlerdir. Hepimiz için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan bayramlarımızı en güzel şekilde değerlendirmeliyiz.

Kurban Bayramı bizlere; Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’in sadakat ve teslimiyetini hatırlatır. Bu ibadet bir yandan kişinin Allah’a yakınlaşması, diğer yandan dayanışma ve yardımlaşma bilincinin gelişmesini ön görür. Bizler de Kurban ibadetinin manevî ikliminde bir gönül yüceliği yakalayıp Rabbimize yakınlık arayışında olacağız. Dini bir ibadet olarak kurban ise ‘Allah’a yakın olmak için takdim edilen şey’ anlamında kullanılır. Bu anlamda kestiğimiz kurbanlar bizi Allah’a daha yakın kılmaya vesile olurlar.

Deprem acısının taze olduğu bugünlerde hüzünlü bir bayram yaşayacağız. Depremzede kardeşlerimizi unutmayalım. Yaralı kardeşlerime acil şifalar, hayatını kaybedenlere ise Allahtan rahmet niyaz ederim. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam Âleminin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor, bayramın tüm dünyaya huzur, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum.” dedi.