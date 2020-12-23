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Çağlayancerit Eski Belediye Başkanına Deva Partisi İlçe Başkanlığı Görevi Verildi

DEVA Partisi Kahramanmaraş'ta ilçe belediye başkanlarını belirlemede sona yaklaşıyor. Deva Partisi Çağlayancerit İlçesi için de görevlendirme yaparak Çağlayancerit geçmiş dönem belediye başkanlarından Küçük Mehmet Yıldızlı'yı görevlendirdi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan tarafından verilen yetki belgesi, İl Başkanı Uzm.Dr.İrfan Karatutlu tarafından Çağlayancerit İlçe Başkanı olarak yetkilendirilen Küçük Mehmet Yıldızlı'ya teslim edildi.

Çağlayancerit Eski Belediye Başkanına Deva Partisi İlçe Başkanlığı Görevi Verildi

Çağlayancerit Eski Belediye Başkanına Deva Partisi İlçe Başkanlığı Görevi Verildi

DEVA Partisi Kahramanmaraş'ta ilçe belediye başkanlarını belirlemede sona yaklaşıyor. Deva Partisi Çağlayancerit İlçesi için de görevlendirme yaparak Çağlayancerit geçmiş dönem belediye başkanlarından Küçük Mehmet Yıldızlı'yı görevlendirdi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan tarafından verilen yetki belgesi, İl Başkanı Uzm.Dr.İrfan Karatutlu tarafından Çağlayancerit İlçe Başkanı olarak yetkilendirilen Küçük Mehmet Yıldızlı'ya teslim edildi.

23 Aralık 2020 Çarşamba 12:45
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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Başkanı Uzm.Dr.İrfan Karatutlu: "İlçeler olarak Ekinözü, Türkoğlu, Dulkadiroğlu, Onikişubat, Nurhak, Afşin, Elbistan ve Çağlayancerit ile birlikte 8 ilçede ilçe başkanını belirlemiş olduk. Kısa zaman sonra tüm ilçe başkanlarımızı tamamlamış olacağız. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Deva Partisi Çağlayancerit İlçe Başkanlığı için görevlendirilen Küçük Mehmet Yıldızlı ise yaptığı açıklamada: "Bu görevi layık gören başta Deva Partisi Genel Başkanımız Ali Babacan, İl Başkanım Uzm.Dr. İrfan Karatutlu ve İl Kurucu Yönetim Kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Vatandaş artık değişim istiyor. DEVA Partisi her geçen gün daha da büyüyor. Ülkemizin yeniden büyümesi, ekonomik refahın en üst seviyelere çıkması DEVA Partisi kadroları ile gerçekleşecek. İnşallah Çağlayancerit'in daha yaşanabilir bir kent olması için elimizden gelen gayreti fazlasıyla göstereceğiz. İlçemiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Küçük Mehmet Yıldızlı kimdir?

01.01.1959 Tarihinde Çağlayancerit İlçesinde dünyaya geldi. İlköğrenimini Kahramanmaraş İstiklal ilkokulunda tamamladı. Ortaöğrenimini Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesinde tamamladı. İlçede Refah ve Fazilet partisi kurucu başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.. 1987–1995 yılları arasında üç dönem Çağlayancerit Fatih Mahalle Muhtarlığına seçildi. Aynı tarihler arası Çağlayancerit Milli Gençlik Vakfını kurdu ve başkanlığını yaptı. Aynı zamanda özel işyeri sahibi olarak ticari faaliyetlerini devam ettirdi. 1995–1999 yılları arasında yurt dışına giderek 4 yıl Almanya’da kaldı. 2001-2002 yıllarında Adalet ve Kalkınma Partisinin Kurucu İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. 29 Mart 2004 tarihinde mahalli ve yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden belediye başkanlığına adaylığını koydu ve seçimi kazanarak Çağlayancerit’te belediye başkanı seçildi. 5 yıl belediye başkanlığı yaptıktan sonra 2009 yılında yapılan mahalli ve yerel seçimlerde belediye başkanlığı için ikinci defa aday oldu ve yeniden belediye başkanı seçildi. 2014 yılında biten başkanlık görevinden bu zamana kadar halen siyaset hayatına devam etmektedir.

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