Çağlayancerit için stratejik öneme sahip tesiste sona gelindi!

Çağlayancerit Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi’ projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Toplamda 5 bin metrekare alana sahip tesis, toplama ve depolama, kurutma, sınıflandırma ve paketleme, imalat üniteleri gibi birçok fonksiyonu bünyesinde barındıracak.

Toplamda 7 Milyon TL’lik yatırımla Çağlayancerit’e ceviz kabuklarının soyulması, kurutulması ve kurutulmuş cevizlerin sınıflandırılarak ambalajlanması, depolanması ve bir bölümünün kırılarak iç ceviz halinde paketlenerek depolanmasına olanak sağlayan modern bir tesis kazandırılacak.

Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi’nde devam eden çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Ceviz İşleme ve Paketleme tesisi inşaatında sona doğru gelindi. Ceviz vadisine kazandırılacak bu endüstriyel tesis inşallah bu sezon hizmete açılacak. İlçemiz için son derece hayati önem arz eden bu tesis sayesinde Çağlayancerit’te ürettiğimiz cevizi dünyaya sunacağız. Hep Birlikte Çağlayancerit için üretiyoruz, marka bir Çağlayancerit için çalışıyoruz.” Diye konuştu.