Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Büyükşehir’den Yeni Kitap, ‘Kahramanmaraş Evliyaları’
Büyükşehir’den Yeni Kitap, ‘Kahramanmaraş Evliyaları’
Dulkadiroğlu doğal yaşam parkı vatandaşların gözdesi oldu
Dulkadiroğlu doğal yaşam parkı vatandaşların...
SANKO Üniversitesi SHMYO’da ilk mezuniyet heyecanı
SANKO Üniversitesi SHMYO’da ilk mezuniyet...
Genç KAMEK kursları başlıyor
Genç KAMEK kursları başlıyor
Büyükşehir’den Kitap Tanıtım Programına Davet
Büyükşehir’den Kitap Tanıtım Programına Davet

Çağlayancerit için stratejik öneme sahip tesiste sona gelindi!

Çağlayancerit’te hayata geçirilen Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi’nde sona gelindi. 7 Milyon TL’lik yatırımın kısa süre içerisinde tamamlanarak çiftçilerin hizmetine sunulması hedefleniyor.

Çağlayancerit için stratejik öneme sahip tesiste sona gelindi!

Çağlayancerit için stratejik öneme sahip tesiste sona gelindi!

Çağlayancerit’te hayata geçirilen Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi’nde sona gelindi. 7 Milyon TL’lik yatırımın kısa süre içerisinde tamamlanarak çiftçilerin hizmetine sunulması hedefleniyor.

28 Haziran 2022 Salı 14:30
banner459

Çağlayancerit Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi’ projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Toplamda 5 bin metrekare alana sahip tesis, toplama ve depolama, kurutma, sınıflandırma ve paketleme, imalat üniteleri gibi birçok fonksiyonu bünyesinde barındıracak.

Toplamda 7 Milyon TL’lik yatırımla Çağlayancerit’e ceviz kabuklarının soyulması, kurutulması ve kurutulmuş cevizlerin sınıflandırılarak ambalajlanması, depolanması ve bir bölümünün kırılarak iç ceviz halinde paketlenerek depolanmasına olanak sağlayan modern bir tesis kazandırılacak.

Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi’nde devam eden çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Ceviz İşleme ve Paketleme tesisi inşaatında sona doğru gelindi. Ceviz vadisine kazandırılacak bu endüstriyel tesis inşallah bu sezon hizmete açılacak. İlçemiz için son derece hayati önem arz eden bu tesis sayesinde Çağlayancerit’te ürettiğimiz cevizi dünyaya sunacağız. Hep Birlikte Çağlayancerit için üretiyoruz, marka bir Çağlayancerit için çalışıyoruz.” Diye konuştu.

Son Güncelleme: 28.06.2022 18:59
Anahtar Kelimeler:
Çağlayancerit Için Stratejik öneme Sahip Tesiste Sona Gelindi!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyükşehir’den Yeni Kitap, ‘Kahramanmaraş Evliyaları’
Büyükşehir’den Yeni Kitap, ‘Kahramanmaraş Evliyaları’
Öz Sağlık İş Kahramanmaraş Şube Başkanı Arifoğlu’ndan güvenlik görevlilerine anlamlı ziyaret!
Öz Sağlık İş Kahramanmaraş Şube Başkanı Arifoğlu’ndan güvenlik görevlilerine anlamlı ziyaret!
Kahramanmaraş'ta sel ve su baskınlarına karşı tatbikatla hazırlık
Kahramanmaraş'ta sel ve su baskınlarına karşı tatbikatla hazırlık
Başkan Gürbüz, “Elbistan OSB’ye bir tekstil fabrikası daha açılıyor”
Başkan Gürbüz, “Elbistan OSB’ye bir tekstil fabrikası daha açılıyor”
Dulkadiroğlu doğal yaşam parkı vatandaşların gözdesi oldu
Dulkadiroğlu doğal yaşam parkı vatandaşların gözdesi oldu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber