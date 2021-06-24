Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş MEB ile HEFİAD arasındaki protokol
Kahramanmaraş MEB ile HEFİAD arasındaki...
Dulkadiroğlu doğal yaşam parkı vatandaşların gözde mekanı oldu
Dulkadiroğlu doğal yaşam parkı vatandaşların...
‘Bir Evlenme Teklifi’ İkinci Gösterimiyle Seyirciyle Buluşuyor
‘Bir Evlenme Teklifi’ İkinci Gösterimiyle...
Barbaros Mahallesinde Çalışmalar Tamam
Barbaros Mahallesinde Çalışmalar Tamam
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nden ‘Uyuşturucu ve Bağımlılık ile Mücadele’ Konferansı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nden ‘Uyuşturucu ve...

Çağlayancerit Kaymakamlığı’ndan öğrencilere takviye kursu desteği

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit İlçe Kaymakamlığı, LGS ve YKS sınavına hazırlanan ancak Pandemi nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimin telafisi için 100 öğrenciye telafi eğitimi verdirerek öğrencilerin sınavlarda başarılı olması için destek veriyor.

Çağlayancerit Kaymakamlığı’ndan öğrencilere takviye kursu desteği

Çağlayancerit Kaymakamlığı’ndan öğrencilere takviye kursu desteği

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit İlçe Kaymakamlığı, LGS ve YKS sınavına hazırlanan ancak Pandemi nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimin telafisi için 100 öğrenciye telafi eğitimi verdirerek öğrencilerin sınavlarda başarılı olması için destek veriyor.

24 Haziran 2021 Perşembe 12:14
banner459

Çağlayancerit Kaymakamı Özgür İşçimen, “Öğrencilerimizin başarılı olması için Kaymakamlık olarak elimizden geleni yapacağız” dedi.

İşçimen şöyle konuştu; “Bilindiği üzere, tüm Dünyayı etkisi altına alan pandemi ile birlikte Türkiye’de de uzun dönem uzaktan êğitime geçildi. Uzaktan eğitime erişim en önemli sorun olarak varlığını korumaktadır. İlçemizde çok sayıda öğrencimiz internet bağlantısı, ya da tablet, bilgisayar vb. elektronik araçlara sahip olmadığından dolayı uzaktan eğitime erişemediği, erişenlerin ise belirli kısmının cep telefonundan bu eğitime katıldığı görülmüştür.

Vakfımız olarak özellikle seneye LGS sınavına girecek olan 7.sınıfı tamamlayıp 8. sınıfa geçen ve seneye YKS sınavına girecek 11.sınıfı tamamlayarak 12. sınıfa geçen öğrencilerimizin bu olumsuz durumdan etkilenmemesi adına yoğunlaştırılmış takviye kursu desteği veriyoruz. Bir yılın tekrarı sağlanarak önümüzdeki yıl eğitimlerinde ve sınavlarında başarı olmasını sağlayacak bir projeyi hayata geçirdik. Yaklaşık 100 öğrencimiz proje kapsamında eğitim ve öğretimine başlamış olup vakfımız tarafından eğitim ve yemek ücretleri karşılanmaktır. Kırsal mahallelerden gelen öğrencilerimiz için ise ilçe ve büyükşehir belediyemizin servis araçları kullanılmaktadır. Her iki Belediyemizi de verdikleri katkıdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Son Güncelleme: 24.06.2021 17:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yılın girişimci iş adamı Kahramanmaraş’tan seçildi
Yılın girişimci iş adamı Kahramanmaraş’tan seçildi
Kahramanmaraş’ın bir ilçesinde elektrikler kesilecek
Kahramanmaraş’ın bir ilçesinde elektrikler kesilecek
ASY yemekten Torbalı kaymakamına ziyaret
ASY yemekten Torbalı kaymakamına ziyaret
Büyükşehir ekiplerinden Marmara’da müsilaj seferberliği
Büyükşehir ekiplerinden Marmara’da müsilaj seferberliği
Dulkadiroğlu doğal yaşam parkı vatandaşların gözde mekanı oldu
Dulkadiroğlu doğal yaşam parkı vatandaşların gözde mekanı oldu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber