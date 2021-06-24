Çağlayancerit Kaymakamlığı’ndan öğrencilere takviye kursu desteği

Çağlayancerit Kaymakamı Özgür İşçimen, “Öğrencilerimizin başarılı olması için Kaymakamlık olarak elimizden geleni yapacağız” dedi.

İşçimen şöyle konuştu; “Bilindiği üzere, tüm Dünyayı etkisi altına alan pandemi ile birlikte Türkiye’de de uzun dönem uzaktan êğitime geçildi. Uzaktan eğitime erişim en önemli sorun olarak varlığını korumaktadır. İlçemizde çok sayıda öğrencimiz internet bağlantısı, ya da tablet, bilgisayar vb. elektronik araçlara sahip olmadığından dolayı uzaktan eğitime erişemediği, erişenlerin ise belirli kısmının cep telefonundan bu eğitime katıldığı görülmüştür.

Vakfımız olarak özellikle seneye LGS sınavına girecek olan 7.sınıfı tamamlayıp 8. sınıfa geçen ve seneye YKS sınavına girecek 11.sınıfı tamamlayarak 12. sınıfa geçen öğrencilerimizin bu olumsuz durumdan etkilenmemesi adına yoğunlaştırılmış takviye kursu desteği veriyoruz. Bir yılın tekrarı sağlanarak önümüzdeki yıl eğitimlerinde ve sınavlarında başarı olmasını sağlayacak bir projeyi hayata geçirdik. Yaklaşık 100 öğrencimiz proje kapsamında eğitim ve öğretimine başlamış olup vakfımız tarafından eğitim ve yemek ücretleri karşılanmaktır. Kırsal mahallelerden gelen öğrencilerimiz için ise ilçe ve büyükşehir belediyemizin servis araçları kullanılmaktadır. Her iki Belediyemizi de verdikleri katkıdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.