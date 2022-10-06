Çağlayancerit'te ‘Dünya Yürüyüş Günü’ Etkinliği Düzenlendi

Çağlayancerit Toplum Sağlığı Merkezince düzenlenen etkinlik kapsamında kurum personelleri ve öğrencilerden oluşan grup Kaymakamlık binası önünde biraya geldi.

"Dengeli beslen, Hareket et, Obeziteyi yok et!" pankartı açan grup, "sağlıklı beslen", "harekete geç" sloganları eşliğinde Toplum Sağlığı Merkezi'ne kadar yürüdü.

Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Berk Bal, gazetecilere, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 3-4 Ekim tarihlerinin "Dünya Yürüyüş Günü" ilan edildiğini hatırlattı.

Fiziksel hareketliliğin sağlık açısından önemine işaret eden Bal, "Toplumumuzda hareketsiz bir yaşam tarzının yaygın olmasından ötürü ilçemizde de bu duruma farkındalık yaratmak için bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Hareketsiz yaşamın başta obezite, diyabet olmak üzere birçok sağlık sorununa sebep olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Bu yürüyüşlerle başta öğrencilerimiz olmak üzere sağlıklı bir nesil yetiştirme arzumuzu toplumumuza aktarmış olduk." diye konuştu.

Programda, katılımcılara elma ve su ikramında bulunarak, şapka hediye edildi.