Çağlayancerit’te Bozlar köprüsü ulaşıma açıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Çağlayancerit İlçesi Bozlar Mahallesi’nde başlattığı köprü çalışmalarını tamamladı. Ömrünü tamamlayan ve araç trafiğine uygun olmayan yapının yerine 11 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğinde yeni bir köprü inşa edildi. Çift şerit olarak projelendirilen köprü ile bölge ulaşımında hem mesafeler kısaldı hem de güvenlik sorunu ortadan kalktı. Gerçekleştirilen çalışmadan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanefi Sarıaltun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

Başkan Güngör’e Teşekkür

Sarıaltun, “Burada bulunan eski köprü çökmüştü. Bozlar – Söğütlü – Gölbaşı istikametini kullanan vatandaşlarımız 45 kilometre sonra Gölbaşı’na ulaşabiliyorlardı. Ancak bu köprünün Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılması ile bu yolculuk 25 kilometreye düştü. Büyükşehir Belediyemizin kendi öz kaynakları ve insan gücü ile yaptığı bu köprünün hizmete açılmasından dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e ve köprünün yapımında emeği geçen herkese şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum. Çünkü burası ticari bir yol ve ticaretle uğraşan insanların sıklıkla kullandığı bir köprü oldu. Bu köprü ilçemizi Adıyaman – Malatya yoluna bağlayan önemli bir köprü oldu” diye konuştu.

Yapanlardan Allah Razı Olsun

Yeni yapılan köprüyü kullanan sürücüler ise çalışma sayesinde büyük bir imkana kavuştuklarını belirttiler. Vatandaşlar, “Bu köprü çok iyi, çok geniş ve çok ta mükemmel olmuş. Önceki köprü ha uçtu ha uçacak diye korkarak geçiyorduk. Yapanlardan, yaptıranlardan Allah razı olsun” ifadelerini kullandılar.