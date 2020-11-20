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Çağlayancerit’te edebiyat şöleni

Büyükşehir tarafından düzenlenen Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri çerçevesinde Çağlayancerit Millet Konağı’nda Yazar – Okur Buluşması etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Şair ve Yazarlar Liliya Gazizova, Balazs Szöllössy ve Ömer Yalçınova edebiyat dostlarıyla buluştu.

Çağlayancerit’te edebiyat şöleni

Çağlayancerit’te edebiyat şöleni

Büyükşehir tarafından düzenlenen Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri çerçevesinde Çağlayancerit Millet Konağı’nda Yazar – Okur Buluşması etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Şair ve Yazarlar Liliya Gazizova, Balazs Szöllössy ve Ömer Yalçınova edebiyat dostlarıyla buluştu.

20 Kasım 2020 Cuma 15:17
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 1. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri çerçevesinde 19 Kasım Perşembe günü 13.00’da Çağlayancerit Millet Konağı’nda Yazar – Okur Buluşması etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Yazar Ömer Yalçınova, Rus uyruklu Şair Liliya Gazizova, Macar Asıllı Yazar Balazs Szöllössy’in katılımlarıyla renkli görüntüler oluştu. Programın moderatörlüğünü Handan Acar Yıldız, çevirmenliğini ise Zeynep Kantarcı üstlendi. Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, “İlçemizde böyle güzel bir programın gerçekleştirilmesine çok memnun olduk. Büyükşehir Belediyemize ve Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e ilçem adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Çağlayancerit’te Edebiyat şöleni
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