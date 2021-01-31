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Çağlayancerit’te karla mücadele sürüyor

Çağlayancerit’te kar yağışının ardından kapanan yolları açma ve yolları kardan temizleme çalışması devam ediyor.

Çağlayancerit’te karla mücadele sürüyor

Çağlayancerit’te karla mücadele sürüyor

Çağlayancerit’te kar yağışının ardından kapanan yolları açma ve yolları kardan temizleme çalışması devam ediyor.

31 Ocak 2021 Pazar 15:43
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İlçede gece başlayan ve etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kartpostallık görüntüler oluşurken, Çağlayancerit Belediyesi ekipleri de ilçe merkezi ile mahalle sokaklarında yolların kapanmaması için çalışma yaptı.

Belediye ekipleri, araçların yolda kalmaması ve yolun kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun; “Kış ayının yoğun geçtiği şu sıralarda Çağlayancerit Belediyesi olarak vatandaşlarımızı mağdur etmemek için var gücümüzle Karlamücadele çalışmalarımız sürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi, Tüm mahallelerimiz ve İlçemizin muhtelif yerlerinde yol açma Çalışmalarımız, Belediyemiz fen işleri müdürlüğü ekiplerince aralıksız devam ediyor. Bazı noktalara ulaşamamış olmamız elbette kaçınılmaz . Bu sebeple siz; hemşehrilerimin sabır ve anlayış göstermesini diler, şimdiden teşekkür ederim.” Dedi.

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