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Çamur Yağacak! Meteoroloji Bu İllerde Yaşayanları Uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Suriye'den gelecek toz taşınımına ilişkin uyarıda bulundu.

Çamur Yağacak! Meteoroloji Bu İllerde Yaşayanları Uyardı

Çamur Yağacak! Meteoroloji Bu İllerde Yaşayanları Uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Suriye'den gelecek toz taşınımına ilişkin uyarıda bulundu.

31 Ekim 2022 Pazartesi 12:33

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Suriye’den gelecek toz taşınımı nedeniyle bazı illerde hayatın olumsuz etkilenebileceğini belirtti. Bugün beklenen toz taşınımına ilişkin uyarı yapılırken, hangi illerde risk olduğu da açıklandı.

Çamur Yağacak İller

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman’da toz taşınımı riski bulunuyor. Meteoroloji’nin duyurusunda, ulaşımda yaşanacak risklere karşı uyarıda bulunuldu.

Suriye’den gelecek toz taşınımının, sabah saat 10.00’da başlaması ve saat 20.00’ye kadar devam etmesi bekleniyor. MGM’nin açıklamasında ”Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz (Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş) ile Güneydoğu Anadolu’da (Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman) Suriye kaynaklı toz taşınımı hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.

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Çamur Yağacak! Meteoroloji Bu İllerde Yaşayanları Uyardı
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