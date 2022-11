Celalettin Güvenç’ten KMTSO Başkanı Buluntu ve Yönetimine Hayırlı Olsun Ziyareti

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Celalettin Güvenç, seçim bölgesi Kahramanmaraş’ta ziyaretlerine hız kesmeden devam ederken, çözüm üreten ve destek olan anlayışla iyi günde de kötü günde de vatandaşların gönlüne dokunuyor.

Meclis ve İçişleri Komisyonu çalışmalarından bulduğu her fırsatta Kahramanmaraş’a gelerek vatandaşlarla buluşan ve kentin gelişimine dönük yeni fikirleri ve talepleri alan Başkan Güvenç, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni başkanı Mustafa Buluntu ve yönetimine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette Güvenç, KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Ahmet Kuybu, KMTSO Meclis Başkan Vekili Mahmut Arıkan ve KMTSO’nun yeni yönetimiyle istişarelerde bulundu.

Başkan Mustafa Buluntu ve diğer katılımcılardan kent ekonomisinin sorunlarına dair görüş ve taleplerini dinleyen Güvenç, Kahramanmaraş’a Güneş Enerjisi Santrali (GES) Organize Sanayi Bölgesi kurulması hakkında bilgi aldı.

Sorunlar konuşuldu, GES OSB kurulması için görüş alışverişinde bulunuldu

Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Güvenç, sahanın nabzını çok iyi tuttuklarını ve vatandaşlarla her an bir arada bulunduklarını ifade ederek, ara vermeden ziyaretlerine devam ederek gönüllere dokunduklarını söyledi. KMTSO’nun yeni başkanı Mustafa Buluntu ve yönetimine yeni dönemde başarılar dileyen Güvenç, “Kahramanmaraş’ımızda ziyaretlerle dolu yoğun bir hafta sonunun ardından pazartesiyi de verimli bir şekilde geçirdik. Teveccühleri ve destekleri için bir kez daha gerek esnaflarımıza gerekse vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde her zaman dediğimiz gibi sıkılmadık el, çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmayacağız. Durmadan, duraksamadan, tek bir anı boş geçirmeden çalışmayı sürdürüyoruz. Şimdi de Kahramanmaraş’ın kalbi konumundaki Ticaret ve Sanayi Odamızdayız. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak seçilen Mustafa Buluntu ve yönetimini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi iletip, başarı dileklerimizi ilettik. Ayrıca bizleri yalnız bırakmayan Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Ahmet Kuybu, KMTSO Meclis Başkan Vekili Mahmut Arıkan ve KMTSO’nun yeni yönetimiyle istişarelerde bulunup şehrimizin sorunlarını konuştuk. Aynı zamanda da Kahramanmaraş’ımıza Güneş Enerjisi Santrali (GES) Organize Sanayi Bölgesi kurulması hakkında görüşmeler gerçekleştirdik. Bir kere daha Mustafa Buluntu ve yönetimine başarılar diliyorum” dedi.

Karşılıklı istişarenin yapıldığı ziyarette KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ise Başkan Güvenç’e nazik ziyareti ve temennileri için teşekkür etti.