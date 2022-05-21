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Çerkes Sürgünü'nde Yaşamını Yitirenler Kahramanmaraş'ta Anıldı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, Kafkas Kültür Derneği tarafından Çerkes Sürgünü'nün 158. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Çerkes Sürgünü'nde Yaşamını Yitirenler Kahramanmaraş'ta Anıldı

Çerkes Sürgünü'nde Yaşamını Yitirenler Kahramanmaraş'ta Anıldı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, Kafkas Kültür Derneği tarafından Çerkes Sürgünü'nün 158. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 18:58
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Ellerinde Türk ve Çerkes bayraklarıyla Fındık Mahallesi'nde toplanan grup, Adatepe Göleti'ne giderek çelenk ve karanfil bıraktı.

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Çerkes Sürgünü'nün tarihin en acı olaylarından biri olduğunu dile getirdi.

Göksun'da yaşayan Çerkes halkının kente değer kattığını ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Sürgünde hayatını kaybeden yaklaşık 500 bin Çerkes kardeşimize Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum. Çarlık Rusya'sı tarafından anayurtları Kafkaslar'dan, 21 Mayıs 1864'ten itibaren başta Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerine sürgün edilen Çerkes kardeşlerimizin torunları, ülkemizin değişik bölgelerinde olduğu gibi toplumsal bütünlüğün sağlandığı ve adeta Türkiye'nin nüvesi konumundaki bir yerleşim yeri olan Göksun ilçemizde de kardeşlerimiz olarak yaşamlarını sürdürmektedir."

Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği Başkanı Bekir Sami Yavuz da programa katılanlara teşekkür etti.

Program, Sürgün Anıtı'na karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

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Çerkes Sürgününde Yaşamını Yitirenler Kahramanmaraşta Anıldı
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