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Çevik’e destek artarak devam ediyor!

“Oy vermeyene hizmet yok!” diyen iktidar partisinin adaylarının aksine, tüm Onikişubat halkının belediye başkanı olacağını vurgulayan Gelecek Partisi Onikişubat Belediye Başkan Adayı Muharrem Çevik’e tüm kesimlerin desteği artarak devam ediyor.

Çevik’e destek artarak devam ediyor!

Çevik’e destek artarak devam ediyor!

“Oy vermeyene hizmet yok!” diyen iktidar partisinin adaylarının aksine, tüm Onikişubat halkının belediye başkanı olacağını vurgulayan Gelecek Partisi Onikişubat Belediye Başkan Adayı Muharrem Çevik’e tüm kesimlerin desteği artarak devam ediyor.

16 Şubat 2024 Cuma 18:58

Gelecek Partisi Onikişubat Belediye Başkan Adayı Muharrem Çevik, Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesi’ni ‘marka kent’ yapmaya aday olduğunu söyledi. Raylı sistem gibi birçok yeni teknolojiyi ilçe halkı ile buluşturacağını ifade eden Çevik, “Trafik ve ulaşım başta olmak üzere vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırma adına Onikişubat ilçemizi teknoloji ile buluşturacağız. Şehir içi taşımacılıkta hafif raylı sistemine özel önem vereceğiz. Şehir içi ulaşımda şehrin dokusunu da dikkate alarak kültür, sanat, çevre ve ulaşımı bir bütün olarak değerlendireceğiz.

ŞİMDİ ‘YENİ ŞEYLER SÖYLEME’ ZAMANIDIR

“Oy vermeyene hizmet de yok” diyen ittifak adaylarını hatırlatan Çevik, Onikişubat’ta yaşayan her vatandaşın belediye başkanı olacağına vurgu yaparak, şunları söyledi: “Gün geçmişe takılıp kalma günü değil geleceğe ve ufka yürüme günüdür. Tüm partilerden destek günden güne artıyor. İttifak partiler haricinde tüm kesinlerin destek olduğu bir adayım. Halkımız için mücadele etmek istiyorum. Belediye başkanı seçilmem halinde tüm Kahramanmaraş’ın Onikişubat Belediye Başkanı olacağım. Ayrım yapmayacağım. Şimdi ‘yeni şeyler söyleme’ zamanıdır. Milletimiz korkularla ve tabularla siyaset yapanların ülkemizi yarınlara taşıyamayacaklarını bilmektedir.”

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Çevik’e Destek Artarak Devam Ediyor!
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