Ceyhan karış karış geziyor!

Onikişubat ilçesinin geleceğine yön vermek amacıyla Belediye Başkanlığı için Yeniden Refah Partisi’nden adaylığını açıklayan ve 31 Mart Yerel Seçimlerine kadar gezmedik mahalle, çalmadık kapı ve sıkmadık el bırakmayacağını söyleyen Dr. Fatih Mehmet Ceyhan, seçim çalışmaları kapsamında Hacı Mustafa Mahallesine de ziyaret gerçekleştirdi. Yaptığı ziyarette mahalle sakinleriyle bir araya gelen Ceyhan, vatandaşların muzdarip olduğu problemleri dinleyerek, yapıcı çözüm önerilerinde bulundu ve projelerinden bahsetti. Samimi bir sohbet ortamında vatandaşlarla hasbihal eden Ceyhan, çocuklara da Kahramanmaraşspor forması hediye etti. Onikişubat Belediye Başkan Adayı Dr. Fatih Mehmet Ceyhan'ın Hacı Mustafa Mahallesi ziyareti, halk arasında olumlu bir izlenim bıraktı.

ONİKİŞUBAT’IN GELECEĞİ HEP BİRLİKTE ALDIĞIMIZ KARARLARA BAĞLIDIR

Onikişubat’ın geleceğinin birlikte alınacak kararlara bağlı olduğunu söyleyen Dr. Fatih Mehmet Ceyhan; “Sizlerin görüşleri bizim için çok değerli. Birlikte el birliğiyle çalışarak, ilçemizi daha yaşanabilir ve gelişmiş bir hale getireceğiz. Sizlerin desteğiyle Onikişubat'ı birlikte yöneteceğiz. Adaylığımı açıkladığım günden itibaren, şehrimizin her bir mahallesini gezip, vatandaşlarımızla buluşuyorum. Bu kapsamda Hacı Mustafa Mahallesine de ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Burada yaşayan sizlerin düşüncelerine, taleplerine kulak vermek için geldik. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Bu nedenle, burada, sorunlarınızı, önerilerinizi, beklentilerinizi dinlemek için bulunuyoruz. İnancım odur ki, birlikte çalışarak, el birliğiyle mahallemizi daha güzel yarınlara taşıyabiliriz. Desteklerinizle, birlikte güçlü adımlar atarak, Onikişubat'ı hep birlikte yönlendireceğimize inanıyorum. Sizlere güveniyorum, çünkü mahallemizin ve şehrimizin geleceği, hep birlikte aldığımız kararlara bağlıdır” ifadelerini kullandı.