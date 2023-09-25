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CHP'de Koltuk Savaşı Rant Üzerine İnşa Edilmiş

Koltuk kavgaları CHP 'de büyüyor.

CHP'de Koltuk Savaşı Rant Üzerine İnşa Edilmiş

CHP'de Koltuk Savaşı Rant Üzerine İnşa Edilmiş

Koltuk kavgaları CHP 'de büyüyor.

25 Eylül 2023 Pazartesi 11:25

Kimsenin birbirine karşı saygısı yok

Siyasi nezaket yok .

Herşey siyasi kariyer ve koltuk rant üzerine inşa, edilmiş durumda

.

Ne Kılıçdaroglu cephesi nede İmamoğlu cephesinde, demokrasi ile bagdaşmayan eylemlerini görüyoruz.

Bu kavganın tek nedeni Koltuk kaygısı bence.

.Degişim cephesinin eylemleri demokratik olmayan eylemler!

Statücüler aynı zihniyetin ürünleri.

Bence değişim" dedikleri partinin tüm geleneklerini yok etmek , "İBB Başkanının delege peşine düşüp oy istemesi ve "açıktan taraf olması" da ayrı bir garabet bence.

Böyle bir yarış sosyal demokrat geçinen bir partiye yakışmıyor.

Kılıçdaroglu cephesi ise CHP' nin tüzügünde olan çarşaf liste yerine blok liste ile seçimleri dayatmasını görüyoruz.

CHP'deki 'İl Kongreleri Savaşları' da sürüyor. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Ankara İl Kongresi'nde değişim taraftarlarına zehir zemberek sözler kullanıyor, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Erdoğan Toprak, Tuncay Özkan, Engin Özkoç gibi isimleri açık açık hedefe koyduğunu ilan ediyor onları resmen tehdit ediyor.

Size, Siyaset yaptırmayacagız?

Sormazlar mı Erol efendiye sen ne biçim demokratsın diye?

Böyle bir zihinsel oluşum CHP işgalcilerinden demokrasi beklemek hayaldir diyorum.

Sorun Ülkede, solun olmayışıdır.. Koşulu demokrat arıyorsan CHP 'ye bak diyorum.

Degişimcilerle mevcutlar aynı demokratik kültürün ortak paydaları diyorum

Hepsi yolunda diyorum

Bu ekonomik yangında, vatandaşı düşünen ana muhalefet yok.!

Varsa yoksa seçim kariyer, koltuk kaygıları diyorum.

Bal gibi bunların hepsi koşulu demokrat !

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CHPde Koltuk Savaşı Rant Üzerine İnşa Edilmiş
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