CHP'den deprem bölgelerine tam destek sözü!

Ziyarette, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti genel başkan yardımcıları da hazır bulundu.

ÜNAL ATEŞ'TEN AÇIKLAMA:

CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün Genel Merkezimizde, deprem bölgelerimiz için atılacak adımları detaylı bir şekilde görüştük. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve genel başkan yardımcılarımız ile birlikte, zarar gören bölgelerimizdeki belediyelerimize yönelik somut destek planlarını ele aldık. Bu zor günlerde, tüm partililerimiz ve belediye başkanlarımız ile omuz omuza, yaralarımızı sarmak için çalışacağız," dedi.

DEPREM BÖLGESİNE ÖZEL İLGİ VE DESTEK:

Toplantıda, özellikle son dönemde yaşanan depremlerden etkilenen bölgelere yönelik destek ve yeniden yapılanma çalışmaları masaya yatırıldı. CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgelerine özel ilgi gösterilecek ve zarar gören belediyelere tam destek sağlanacak.

PARTİLER ARASI DAYANIŞMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ziyarette yaptığı konuşmada, "Deprem gibi doğal afetler karşısında siyasi farklılıklarımızı bir kenara bırakarak, tüm taraflarla dayanışma içinde olmamız gerektiğini bir kez daha gördük. Partimiz, etkilenen bölgelerdeki belediyelerimizle tam bir iş birliği içinde olacak ve gerekli tüm desteği sağlayacak" dedi.

Ziyaret, Kahramanmaraş ve çevre illerdeki belediye başkanları ile CHP'nin üst düzey yöneticileri arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonun güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. CHP, önümüzdeki dönemde deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürme ve halkın ihtiyaçlarına yanıt verme konusunda kararlı olduğunu vurguladı.