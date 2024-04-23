Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta ücretsiz 23 Nisan Şenliği!
Kahramanmaraş’ta ücretsiz 23 Nisan Şenliği!
Rektör Yasım’dan Fırat Görgel’e Hayırlı Olsun Ziyareti
Rektör Yasım’dan Fırat Görgel’e Hayırlı...
Dulkadiroğlu’ndan Turan Mahallesinde Parke Çalışması
Dulkadiroğlu’ndan Turan Mahallesinde Parke Çalışması
Darende’de feci kaza: 3’ü ağır 8 yaralı
Darende’de feci kaza: 3’ü ağır...
KSÜ Rektörü Alptekin Yasım’dan Ramazan Bayramı Mesajı
KSÜ Rektörü Alptekin Yasım’dan Ramazan...

CHP'den deprem bölgelerine tam destek sözü!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, Ekinözü, Nurhak, Pazarcık ve Elbistan Belediye Başkanları ile birlikte CHP Genel Merkezini ziyaret etti.

CHP'den deprem bölgelerine tam destek sözü!

CHP'den deprem bölgelerine tam destek sözü!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, Ekinözü, Nurhak, Pazarcık ve Elbistan Belediye Başkanları ile birlikte CHP Genel Merkezini ziyaret etti.

23 Nisan 2024 Salı 09:37

Ziyarette, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti genel başkan yardımcıları da hazır bulundu.

ÜNAL ATEŞ'TEN AÇIKLAMA:

CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün Genel Merkezimizde, deprem bölgelerimiz için atılacak adımları detaylı bir şekilde görüştük. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve genel başkan yardımcılarımız ile birlikte, zarar gören bölgelerimizdeki belediyelerimize yönelik somut destek planlarını ele aldık. Bu zor günlerde, tüm partililerimiz ve belediye başkanlarımız ile omuz omuza, yaralarımızı sarmak için çalışacağız," dedi.

DEPREM BÖLGESİNE ÖZEL İLGİ VE DESTEK:

Toplantıda, özellikle son dönemde yaşanan depremlerden etkilenen bölgelere yönelik destek ve yeniden yapılanma çalışmaları masaya yatırıldı. CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgelerine özel ilgi gösterilecek ve zarar gören belediyelere tam destek sağlanacak.

PARTİLER ARASI DAYANIŞMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ziyarette yaptığı konuşmada, "Deprem gibi doğal afetler karşısında siyasi farklılıklarımızı bir kenara bırakarak, tüm taraflarla dayanışma içinde olmamız gerektiğini bir kez daha gördük. Partimiz, etkilenen bölgelerdeki belediyelerimizle tam bir iş birliği içinde olacak ve gerekli tüm desteği sağlayacak" dedi.

Ziyaret, Kahramanmaraş ve çevre illerdeki belediye başkanları ile CHP'nin üst düzey yöneticileri arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonun güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. CHP, önümüzdeki dönemde deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürme ve halkın ihtiyaçlarına yanıt verme konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
CHPden Deprem Bölgelerine Tam Destek Sözü!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta kombi hırsızı yetkili servisin dikkatinden kaçamadı!
Kahramanmaraş’ta kombi hırsızı yetkili servisin dikkatinden kaçamadı!
Genç Eğitim Sendikası, Meb ve Hazine Bakanlığı'na İki Önemli Başvuru Yaptı
Genç Eğitim Sendikası, Meb ve Hazine Bakanlığı'na İki Önemli Başvuru Yaptı
Başkonuş caddesi ve bağlantı yolunun ulaşım standardı artırılıyor
Başkonuş caddesi ve bağlantı yolunun ulaşım standardı artırılıyor
Başkan Akpınar, “Bu makamlar geleceğin teminatı çocuklarımızındır”
Başkan Akpınar, “Bu makamlar geleceğin teminatı çocuklarımızındır”
Ahmet Hakan’dan Kahramanmaraş’taki birlikteliğe övgü dolu sözler
Ahmet Hakan’dan Kahramanmaraş’taki birlikteliğe övgü dolu sözler

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber