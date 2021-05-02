Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İftar Vakti Elbistan'dan Canlı Yayınlandı
İftar Vakti Elbistan'dan Canlı Yayınlandı
Kur’an Bize Yol Gösterir
Kur’an Bize Yol Gösterir
Başkan Okay’dan 1 Mayıs mesajı
Başkan Okay’dan 1 Mayıs mesajı
İftar Vakti Afşin’deydi
İftar Vakti Afşin’deydi
Başkan Okay Hacıeyüplü Sosyal Tesisini İnceledi
Başkan Okay Hacıeyüplü Sosyal Tesisini...

CHP’li Öztunç: 300 bin kişinin üzerine zehir ve kül yağmaya devam ediyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, 1 Ocak 2021'de filtre takılması gereken Afşin Elbistan Termik Santrali'nin filtre takmaması nedeniyle yaklaşık 300 bin kişinin üzerine kül ve zehrin yağmaya devam ettiğini söyledi.

CHP’li Öztunç: 300 bin kişinin üzerine zehir ve kül yağmaya devam ediyor

CHP’li Öztunç: 300 bin kişinin üzerine zehir ve kül yağmaya devam ediyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, 1 Ocak 2021'de filtre takılması gereken Afşin Elbistan Termik Santrali'nin filtre takmaması nedeniyle yaklaşık 300 bin kişinin üzerine kül ve zehrin yağmaya devam ettiğini söyledi.

02 Mayıs 2021 Pazar 11:29
banner459

Konuyla ilgili önceki gün çekilen ve Kahramanmaraş’taki Afşin Elbistan Termik Santrali’nden siyah dumanların çıktığı video görüntülerini SÖZCÜ muhabiri ile paylaşan CHP Doğa Hakları ve Çevre’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, 250-300 bin kişinin üzerine kül, zehir yağmaya devam ettiğini söyledi.

“ELBİSTAN’I, AFŞİN’İ DÜŞÜNMÜYORLAR”

Santral işleticisi Çelikler Holding’e Afşin Elbistan Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Kahramanmaraş’taki modernizasyon çalışmaları için 1 milyar 445 milyon 315 bin TL teşvik verildiğini anımsatan Öztunç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla filtre takılması gerekirken, hala filtre takılmadı. Filtre takılmadan da buranın çalışmasına AKP izin verdi. Elbistan’ı, Afşin’i hiç düşünmüyorlar. Tarımı bitiriyorlar.

İnsanlar kanser oluyor. Nefes almakta zorlanıyorlar. Pandemi sürecinde herkes evindeyken, bu santreller malesef milletin üzerine kül yağdırmaya devam ediyor. Santrallerin filtrelerinin takılacağıyla ilgili verilen sözler tutulmadı. AKP hep işadamlarının, rantın yanında. Eğer sabah yıkadığınız aracınız akşam kül içinde kalıyorsa, Afşin ya da Elbistan’da yaşıyorsunuz demektir. Bununla ilgili kış aylarında çok sayıda görüntüyü de sosyal medyadan paylaştık.

Halka verilen sözlerin hiçbirisini tutmayan AKP, sadece Çelikler İnşaat’a, sadece işadamlarına daha fazla para kazandırmanın derdine düşmüş. AKP, halktan yana değil, ranttan yana olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.”

“1,5 MİLYAR LİRALIK TEŞVİK MİLLETE İHANETTİR”

Elbistan ve Afşin Termik Santrali’ne 1100 kilometre uzaklıktaki Soma’dan kömür gererek birilerinin zengin edilmeye çalışıldığını da ileri süren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “AKP hükümetinin, ağacın yeşiline alerjisi, doların yeşiline karşı bir sevgisi var.

Santrali işleten Çelikler Holding aldığı teşviklerle derhal filtreleri takmalı, bu süreçte de insanlara zehir solumayı durdurmalıdır. AKP hükümeti, yasa gereği filtre takmayan santral işletmecisine ceza vermesi gerekirken, teşvik verdi. Ama, teşviği alıp filtreyi takmadılar. Santralin bacalarına filtre takılmadan bu firmaya bir kez daha hem de yaklaşık 1,5 milyar TL'lik teşvik vermek, Kahramanmaraş halkına ihanettir, millete ihanettir” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnanılmaz Bir Geri Dönüş Hikayesi - 2
İnanılmaz Bir Geri Dönüş Hikayesi - 2
Güvenilir Olmak
Güvenilir Olmak
Kahramanmaraş’ta Suriyeli çalıştıran firmaya 1250 lira destek
Kahramanmaraş’ta Suriyeli çalıştıran firmaya 1250 lira destek
Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını besledi
Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını besledi
Cadde Ve Sokaklar Büyükşehir’le Temizleniyor
Cadde Ve Sokaklar Büyükşehir’le Temizleniyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber