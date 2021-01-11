Chp’li Öztunç, Hes’leri Tbmm Gündemine Taşıdı

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, 2002 – 2020 yılları arasını kapsayan AKP Hükümetleri döneminde Hidroelektrik Santrallerinin(HES) mevcut ve bekleyen ruhsat sayısını, kaçının faal durumda olduğunu, bölgesel olarak dağılımını ve ülkenin elektrik ihtiyacının ne kadarını karşıladığına dair Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi.