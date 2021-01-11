Chp’li Öztunç, Hes’leri Tbmm Gündemine Taşıdı

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Hidroelektrik Santrallerine dair resmi bilgi talebiyle TBMM Başkanlığı’na önerge sundu.
AKTİF SANTRALLER ELEKTRİK İHTİYACININ YÜZDE KAÇINI KARŞILIYOR?
Ali Öztunç’un kamuoyu adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den yanıt beklediği sorular aynen şu şekilde;
1- 2002 – 2020 yılları arasında kaç şirkete Hidroelektrik Santral ruhsat izni verilmiştir? Bu şirketlerden kaçı yabancı menşeilidir? Bu Hidroelektrik Santrallerinden kaç tanesi faal durumdadır?
2- Hali hazırda Bakanlığa Hidroelektrik Santral ruhsat izni almak için başvurusu bekleyen firma sayısı kaçtır?
3- Ülkemizdeki Hidroelektrik Santrallerin bölgesel olarak dağılımı nasıldır?
4- 2020 yılında Türkiye’de aktif olarak faaliyet gösteren Hidroelektrik Santrallerinden kaç kilovatsaat elektrik üretimi yapılmıştır? Elde edilen elektrik üretimi Türkiye’nin elektrik ihtiyacının % kaçını karşılamaktadır?