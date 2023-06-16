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CHP’li Tutdere Uyardı: Düzenleme Yapılmazsa İcra Memurları Konteynerde, AFAD’ın Verdiği Battaniyeyi Haczedecek

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, depremzedelere giden yüksek faturaların önüne geçilmezse, borcunu ödeyemeyen depremzedelerin konteynerlerde haciz ile karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunarak “Belki de icra memurları konteynerlerde, devletin veya AFAD’ın vermiş olduğu battaniyeyi, yatağı veya diğer eşyaları haczedecek” dedi.

CHP’li Tutdere Uyardı: Düzenleme Yapılmazsa İcra Memurları Konteynerde, AFAD’ın Verdiği Battaniyeyi Haczedecek

CHP’li Tutdere Uyardı: Düzenleme Yapılmazsa İcra Memurları Konteynerde, AFAD’ın Verdiği Battaniyeyi Haczedecek

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, depremzedelere giden yüksek faturaların önüne geçilmezse, borcunu ödeyemeyen depremzedelerin konteynerlerde haciz ile karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunarak “Belki de icra memurları konteynerlerde, devletin veya AFAD’ın vermiş olduğu battaniyeyi, yatağı veya diğer eşyaları haczedecek” dedi.

16 Haziran 2023 Cuma 18:53

“Vatandaş Kara Kara Düşünüyor”

Depremzedelere giden elektrik ve doğalgaz faturalarının iptal edilmemesi halinde, depremzedelerin icra tehdidi ile karşı karşıya kalacağını söyleyen CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Gelen faturalara baktığımız zaman dağıtım şirketlerinin bu kararnamenin gereğini yerine getirmediği gibi, bu kararnamenin de aslında talepleri tam olarak karşılamadığını görüyoruz. Bugün Adıyaman ve diğer deprem bölgelerinde yurttaşlara çok yüklü miktarlarda faturalar gelmeye başladı. Vatandaş şimdi kara kara düşünüyor, bu faturaları nasıl ödeyecek?” diye konuştu.

Tutdere, 10 bin liraya kadar elektrik ve doğalgaz faturası geldiğini belirterek, şunları söyledi:

“Az hasarlı ve yıkılmamış evlere depremde evi yıkılan binlerce yurttaş sığındı. Kışın o soğuğunda elektrik ısıtıcıları ile hayatta kalmaya çalıştılar. Evi yıkılmamış yurttaşlar evlerini evi yıkılan ve depremde mağdur olan yurttaşlara açtılar. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yıkılmayan evleri kapsamadığı için, evi yıkılanları misafir eden yurttaşlara çok yüksek faturalar gelmeye başladı. Cumhurbaşkanlığına çağrımız şudur, evi yıkılmayan yurttaşlar da evi yıkılan ve mağdur olan yurttaşları misafir ettikleri için hiç olmazsa deprem bölgelerinde doğalgaz ve elektrik faturalarının tamamının terkin edilmesi ve Enerji Bakanlığı bütçesinden karşılanmasını talep ediyoruz. Aksi taktirde canlarını, işlerini kaybeden vatandaşlarımız önümüzdeki günlerde bu faturaları ödeyemeyecekler. Bu faturaları ödeyemedikleri için de haciz tehdidi ile karşı karşıya kalacaklardır.”

“Depremde Her Şeyini Kaybeden Vatandaşın Bu Faturaları Ödeme Şansı Yok”

6 Şubat tarihinden önce tüm borçlar silinmiş olmasına rağmen okuma endekslerine baktığınızda kimi faturalarda, 2021-2022’nin bile ilk endeksinden itibaren okumalar yapıldığını görüyoruz. Ortalama olarak vatandaşların 3 bin - 10 bin lira gelen faturaları var. 10 bine yaklaşan doğalgaz faturaları da var. Depremde her şeyini kaybeden, ekonomik olarak hiçbir gücü kalmayan yurttaşların bu faturaları ödeme şansı yoktur.”

“Konteynerde Haciz Tehdidi”

Elektrik ve doğalgaz şirketlerinin önümüzdeki günlerde faturasını ödeyemeyen depremzedeleri haczedebileceği uyarısında bulunan Tutdere, “Eğer bu doğalgaz ve elektrik faturalarına ilişkin hükümet tedbir almazsa, yeni bir kararname ile bölgedeki tüm borçları terkin etmezse, bir şekilde ödenmesine yardımcı olmazsa önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde depremzedeler bu defa da icra tehdidi ile karşı karşıya kalacaklar. Depremzedelerin kaybedecekleri bir şeyleri kalmadı. Şu anda devletin verdiği bir konteynerleri var. Kimisine konteyner de verilmemiş. Dolayısıyla trajikomik bir tablo ile karşı karşıya kalabiliriz. Belki de icra memurları konteynerlerde, devletin veya AFAD’ın vermiş olduğu battaniyeyi, yatağı veya diğer eşyaları haczedecek” diye konuştu.

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CHP’li Tutdere Uyardı: Düzenleme Yapılmazsa İcra Memurları KonteynerdeAFAD’ın Verdiği Battaniyeyi Haczedecek
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