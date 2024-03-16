Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Ünal Ateş’ten 8 Mart Dünya kadınlar günü mesajı!
Ünal Ateş’ten 8 Mart Dünya...
Kahramanmaraş’ta Ramazan Etkinlikleri Tasavvuf Musikisi ile Başlayacak!
Kahramanmaraş’ta Ramazan Etkinlikleri Tasavvuf Musikisi...
Dulkadiroğlu’ndan Kadınlara anlamlı gezi
Dulkadiroğlu’ndan Kadınlara anlamlı gezi
Başkan Mahçiçek, Kafkas Kültür Derneği üyeleriyle veda kahvaltısında buluştu
Başkan Mahçiçek, Kafkas Kültür Derneği...
Muhammed Aydoğar: 'Kadınlar her gün özel'
Muhammed Aydoğar: 'Kadınlar her gün...

CHP’nin Kahramanmaraş adayı Zeynep Özbaş Arıkan, anketlerde Ali Öztunç’un gerisinde kaldı!

CHP, Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Belediyesi için Ali Öztunç gibi güçlü bir isim yerine Zeynep Özbaş Arıkan ismini tercih etti.

CHP’nin Kahramanmaraş adayı Zeynep Özbaş Arıkan, anketlerde Ali Öztunç’un gerisinde kaldı!

CHP’nin Kahramanmaraş adayı Zeynep Özbaş Arıkan, anketlerde Ali Öztunç’un gerisinde kaldı!

CHP, Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Belediyesi için Ali Öztunç gibi güçlü bir isim yerine Zeynep Özbaş Arıkan ismini tercih etti.

16 Mart 2024 Cumartesi 17:14

Bu tercihin muhasebesi 1 Nisan sabahı görülecek.

Ancak 31 Mart öncesi yapılan anketler Kahramanmaraş’ta CHP için durumun pek iç açıcı olduğunu göstermiyor.

Türkiye'nin beklediği yerel seçime günler kala büyükşehirleri kapsayan anket çalışması MAK Danışmanlık Şirketinden geldi. Seçim gündeminden düşmeyen Kahramanmaraş ve 30 büyükşehirde yapılan seçim anketi 21 Şubat - 6 Mart tarihleri arasında yüz yüze olarak gerçekleştirildi.

MAK Danışmanlığın Kahramanmaraş anketine göre, CHP ile Saadet İttifakı adayı Zeynep Özbaş Arıkan'ın oyları yüzde 20 olarak açıklandı.

Zeynep Özbaş Arıkan, bu oy oranıyla 2019 yılında CHP’nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Ali Öztunç’un da gerisine düşmüş görünüyor.

Ali Öztunç, 2019 yerel seçimlerinde Hayrettin Göngör ile girdiği yarışta yüzde 27,28 oy almıştı.

Zeynep Özbaş Arıkan’ın aradaki 7 puanlık farkı kapatıp kapatamayacağı şimdiden merak konusu oldu.

Anahtar Kelimeler:
CHP’nin Kahramanmaraş Adayı Zeynep Özbaş ArıkanAnketlerde Ali Öztunç’un Gerisinde Kaldı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi gariban esnafa ceza yağdırdı! Sebebi cezadan daha skandal!
Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi gariban esnafa ceza yağdırdı! Sebebi cezadan daha skandal!
Kadıoğluçiftliği’nde Mehmet Karaca Rüzgarı!
Kadıoğluçiftliği’nde Mehmet Karaca Rüzgarı!
Ülkü Ocakları Kahramanmaraş’ta yardım kolisi dağıttı!
Ülkü Ocakları Kahramanmaraş’ta yardım kolisi dağıttı!
Kahramanmaraş’ta yanan ormanlar küllerinden yeniden doğuyor
Kahramanmaraş’ta yanan ormanlar küllerinden yeniden doğuyor
Bem-Bir-Sen Emek Buluşması Gerçekleştirildi
Bem-Bir-Sen Emek Buluşması Gerçekleştirildi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber