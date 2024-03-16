CHP’nin Kahramanmaraş adayı Zeynep Özbaş Arıkan, anketlerde Ali Öztunç’un gerisinde kaldı!

Bu tercihin muhasebesi 1 Nisan sabahı görülecek.

Ancak 31 Mart öncesi yapılan anketler Kahramanmaraş’ta CHP için durumun pek iç açıcı olduğunu göstermiyor.

Türkiye'nin beklediği yerel seçime günler kala büyükşehirleri kapsayan anket çalışması MAK Danışmanlık Şirketinden geldi. Seçim gündeminden düşmeyen Kahramanmaraş ve 30 büyükşehirde yapılan seçim anketi 21 Şubat - 6 Mart tarihleri arasında yüz yüze olarak gerçekleştirildi.

MAK Danışmanlığın Kahramanmaraş anketine göre, CHP ile Saadet İttifakı adayı Zeynep Özbaş Arıkan'ın oyları yüzde 20 olarak açıklandı.

Zeynep Özbaş Arıkan, bu oy oranıyla 2019 yılında CHP’nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Ali Öztunç’un da gerisine düşmüş görünüyor.

Ali Öztunç, 2019 yerel seçimlerinde Hayrettin Göngör ile girdiği yarışta yüzde 27,28 oy almıştı.

Zeynep Özbaş Arıkan’ın aradaki 7 puanlık farkı kapatıp kapatamayacağı şimdiden merak konusu oldu.