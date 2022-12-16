Çınaraltı’na Yeni Mekan Kazandırılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin turizm potansiyelini ve katma değerini artırmak için yatırımlarını sürdürüyor. Şehre uluslararası standartlarda yeni sosyal tesisler kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu Pınarbaşı mevkiinde Çınaraltı Sosyal Tesisleri’nin bulunduğu alanda hayata geçirilecek proje için ihaleye çıkıyor. Proje kapsamında bölgeye 2 bin 500 metrekare kapalı alana sahip restoran, büfe, servis alanları, otopark, oyun grupları ve sosyal donatı alanları kazandırılacak. 28 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilecek ihalenin tamamlanmasının ardından yapım çalışmalarına başlanması hedefleniyor.

Kahramanmaraş’ımıza Çok Yakışacak

Hayata geçirilecek yeni projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Turizm potansiyelimizi artırmak için yatırımlarımızı hayata geçirmeye devam ediyoruz. Şairler Tepesi’nde sona geldik. Çamlıca Sosyal Tesisi’nde kaba inşaat çalışmalarımızı tamamladık. Ali Kayası Cam Terası projemizde de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Doğası, havası, yeşil alanları ve iklimiyle şehrimizin en önemli turizm alanlarından bir tanesi de Çınaraltı. İnşallah buraya da yeme içme mekânları, oyun grupları ve sosyal donatılarıyla uluslararası standartlarda nezih bir mekân kazandıracağız. 28 Aralık Çarşamba günü saat 10.00’da projemizin ihalesini gerçekleştireceğiz. İhale sürecimizin tamamlanmasının ardından inşallah derhal çalışmalara başlayacağız. Kahramanmaraş’ımıza çok yakışacak bir proje” cümlelerini kaydetti.