Arkadaşlar hatırınız için işte bahsediyorum çoban sorunundan
Arkadaşlar ülkemizde aslında çoban sorunu diye bir şey yoktur
AĞALIK PATRONLUK SORUNU VARDIR
Yıllarca Avrupa’daki çiftlikleri ve dünyadaki çiftlikleri gezdim hiç birisinde işçi ya da çoban görmedim herkes kendisi çalışıyordu ailesiyle birlikte bu yüzden onların hiç çoban sorunu olduğunu duymadım
Bakabileceğiniz kadar hayvan sahibi olursanız çoban sorununuz olmaz
Hiç kimse çobanlık yapmak istemiyor kaç para verirsek verelim adamları tutamıyoruz
EVET DOĞRU
Çünkü dünya artık akıllı telefonlara sığacak kadar küçük
Sen çarşıda pazarda gezerken kahvede okey oynarken birilerinin senin adına daha da elinde deynekle gezmesini istiyorsun bunun bedelini ödemen lazım.
Sadece adama yaptığı iş için para ödemiyorsun
SANA TANIMIŞ OLDUĞU ÖZGÜRLÜĞÜN BEDELİNİDE ÖDEMELİSİN
sen sabahları geç kalkarken akşamları istediğin arkadaşına ziyarete giderken orada burada vakit geçirirken senin adına bu işleri yapan birisi var tabii ki bedelini fazlasıyla ödemen gerekir.
Bir tane çoban tutarım ailesiyle çocuklarıyla bana hizmet eder düşünceniz varsa bu düşünceden çıkın
Çiftliklerde çalışan çobanlar ya da işçiler diğer fabrikalarda ya da inşaatlarda çalışan elemanlar gibi değildir konular gibi değerlendirilemez
Bunu ancak ne zaman anlarsınız gece yarısı elemanınız sizi telefonla arar ve işi bıraktığını söyler ertesi gün küreğin sapından tuttuğunuzda anlarsınız
KÖLELİK DÖNEMİ BİTTİ
Ya kendin çalışacaksın ya da adamın istediği parayı vereceksin
Eğer bu ülkede Afganlı mülteciler olmasa emin olun çiftlikler büyük sıkıntı çeker.
Bazen paylaşımların altında görüyorum efendim ucuz olsun diye Afganlı işçi çalıştırıyorlar şeklinde bir yaklaşım var buna katılmıyorum
Afganlı işler ucuz çalışmıyorlar
Sadece çalışma ortamına itiraz etmedikleri için çalışıyorlar aldıkları ücret aşağı yukarı yerlilerle aynı
Çalışmak onlara zor gelmiyor onlara
sonuçta Afganistan’dan yürüyerek buraya gelmiş adamlar için Ahırda çalışmak çok zor değil
ÇALIŞACAK YERLİ ÇOBAN BULAMADIKLARI İÇİN AFGAN ÇOBANLAR İLE ÇALIŞIYORLAR
ÇOBAN SORUNU AŞMAK İÇİN
Onlara lojman hakkı vermeniz lazım
Elektrik ve suyunu sizin temin etmeniz lazım parasını sizin ödemeniz lazım
Sigortasını düzenli olarak yatırmanız lazım
Haftada kaç gün çalışacağını bilmeli
Hangi saatler arasında çalışacağını bilmeli
Sıcak su ulaşım erişim imkanı olmalı
Çocukları için eğitim imkanı olmalı
Maaşıda asgari ücret olmamalı
En azından 3000/3500
Olmalı
Eğer bu şartları yerine getirebiliyorsanız siz çoban bulursunuz
Kendinize köle arıyorsanız
MALESEF BİTTİ KALMADI