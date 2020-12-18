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Çoban sorunu

Arkadaşlar yoğun olarak bana mesaj yazıyorlar eşref abi ÇOBAN sıkıntımız var bu sıkıntıdan bahseder misin ÇOBAN BULAMIYORUZ.

Çoban sorunu

Çoban sorunu

Arkadaşlar yoğun olarak bana mesaj yazıyorlar eşref abi ÇOBAN sıkıntımız var bu sıkıntıdan bahseder misin ÇOBAN BULAMIYORUZ.

18 Aralık 2020 Cuma 16:38
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Arkadaşlar hatırınız için işte bahsediyorum çoban sorunundan

Arkadaşlar ülkemizde aslında çoban sorunu diye bir şey yoktur

AĞALIK PATRONLUK SORUNU VARDIR

Yıllarca Avrupa’daki çiftlikleri ve dünyadaki çiftlikleri gezdim hiç birisinde işçi ya da çoban görmedim herkes kendisi çalışıyordu ailesiyle birlikte bu yüzden onların hiç çoban sorunu olduğunu duymadım

Bakabileceğiniz kadar hayvan sahibi olursanız çoban sorununuz olmaz

Hiç kimse çobanlık yapmak istemiyor kaç para verirsek verelim adamları tutamıyoruz

EVET DOĞRU

Çünkü dünya artık akıllı telefonlara sığacak kadar küçük

Sen çarşıda pazarda gezerken kahvede okey oynarken birilerinin senin adına daha da elinde deynekle gezmesini istiyorsun bunun bedelini ödemen lazım.

Sadece adama yaptığı iş için para ödemiyorsun

SANA TANIMIŞ OLDUĞU ÖZGÜRLÜĞÜN BEDELİNİDE ÖDEMELİSİN

sen sabahları geç kalkarken akşamları istediğin arkadaşına ziyarete giderken orada burada vakit geçirirken senin adına bu işleri yapan birisi var tabii ki bedelini fazlasıyla ödemen gerekir.

Bir tane çoban tutarım ailesiyle çocuklarıyla bana hizmet eder düşünceniz varsa bu düşünceden çıkın

Çiftliklerde çalışan çobanlar ya da işçiler diğer fabrikalarda ya da inşaatlarda çalışan elemanlar gibi değildir konular gibi değerlendirilemez

Bunu ancak ne zaman anlarsınız gece yarısı elemanınız sizi telefonla arar ve işi bıraktığını söyler ertesi gün küreğin sapından tuttuğunuzda anlarsınız

KÖLELİK DÖNEMİ BİTTİ

Ya kendin çalışacaksın ya da adamın istediği parayı vereceksin

Eğer bu ülkede Afganlı mülteciler olmasa emin olun çiftlikler büyük sıkıntı çeker.

Bazen paylaşımların altında görüyorum efendim ucuz olsun diye Afganlı işçi çalıştırıyorlar şeklinde bir yaklaşım var buna katılmıyorum

Afganlı işler ucuz çalışmıyorlar

Sadece çalışma ortamına itiraz etmedikleri için çalışıyorlar aldıkları ücret aşağı yukarı yerlilerle aynı

Çalışmak onlara zor gelmiyor onlara

sonuçta Afganistan’dan yürüyerek buraya gelmiş adamlar için Ahırda çalışmak çok zor değil

ÇALIŞACAK YERLİ ÇOBAN BULAMADIKLARI İÇİN AFGAN ÇOBANLAR İLE ÇALIŞIYORLAR

ÇOBAN SORUNU AŞMAK İÇİN

Onlara lojman hakkı vermeniz lazım

Elektrik ve suyunu sizin temin etmeniz lazım parasını sizin ödemeniz lazım

Sigortasını düzenli olarak yatırmanız lazım

Haftada kaç gün çalışacağını bilmeli

Hangi saatler arasında çalışacağını bilmeli

Sıcak su ulaşım erişim imkanı olmalı

Çocukları için eğitim imkanı olmalı

Maaşıda asgari ücret olmamalı

En azından 3000/3500

Olmalı

Eğer bu şartları yerine getirebiliyorsanız siz çoban bulursunuz

Kendinize köle arıyorsanız

MALESEF BİTTİ KALMADI

Anahtar Kelimeler:
Çoban Sorunu
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