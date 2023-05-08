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Kahramanmaraş
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Coğrafi işaret tescilli fıstık ezmesi ihracatı başladı!

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 3 ay aradan sonra tescilli fıstık ezmesinin ihracatına başlandı.

Coğrafi işaret tescilli fıstık ezmesi ihracatı başladı!

Coğrafi işaret tescilli fıstık ezmesi ihracatı başladı!

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 3 ay aradan sonra tescilli fıstık ezmesinin ihracatına başlandı.

08 Mayıs 2023 Pazartesi 16:01

Fıstık ezmesinin yapımında boz iç fıstığı kullanılırken, yapım aşamalarının Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilmesi ve kentin geleneksel gastronomisinde yüzlerce yıl önceye tarihlendirilmesi dikkat çekiyor.

Depremde hasar alan imalathaneler ayağa kaldırıldı ve ülke ekonomisine katkı sağlayan fıstık ezmesinin yurt içi ve dışında pazarlanmasına başlandı.

Maraş dondurması kadar ünlü olan gerçek ve yüzde 100 doğal Antep fıstığından yapılan meşhur lezzeti Coğrafi İşaretli Maraş Fıstık Ezmesini tadıyla büyülüyor.

Gaziantep’ten getirilen “Boz iç” olarak tanımlanan erken hasat edilmiş fıstıkların kullanımıyla yapılan bu doğal lezzetin üretim bandının deprem öncesindeki seviyesini yakalayabilmek için üreticiler, ihracata yöneldi. Depremden önce yıllık bin 200 ton üretim yapan firmalar, açığı kapatmak için ihracata yöneldiler.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin 19 Eylül 2016 tarihinde yaptığı tescil başvurusu sonucu 15 Şubat 2021 tarihinde resmi olarak Kahramanmaraş’a ait olarak tescillenen Maraş Fıstık Ezmesi yapılış tekniğiyle ustalık isteyen çok özel bir tatlı atıştırmalıktır. Kendine özel yeşil rengiyle geleneksel Maraş lezzeti, usta ellerde şekillendikten sonra görselliğiyle de dikkat çekiyor.

Kahramanmaraş’ın en önemli üreticilerinden İş İnsanı Mustafa Pekel Kahramanmaraş fıstık ezmesine ilişkin şunları söyledi: “İşletmemiz 6 Şubattan sonra yoğun bir çaba ile üretime başlamıştır. Burada Türkiye'nin ve dünyanın en güzel şeyi olan fıstık ezmesini üretiyoruz. Deprem nedeniyle meydana gelen üretim açığını kapatmak için bütün ekibimizle çalışıyoruz. Yaptığımız bu ürünleri tüm dünyaya pazarlıyor.”

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Coğrafi Işaret Tescilli Fıstık Ezmesi Ihracatı Başladı!
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