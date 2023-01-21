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Çöpdemir ve Bilgin, Kahramanmaraş’ta dizi sektörünü ele aldı

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Diziler Mahallemizi Neden Terk Ettiler?’ temalı konferansta usta oyuncu Kadir Çöpdemir ve Hakan Bilgin; televizyonun toplumsal hayata entegrasyonu, sosyal medyanın yaygınlaşması, dizi-film sektörünün değişimi ve gelişimi, günümüz dizileri gibi pek çok konuyu farklı perspektiften ele aldı.

Çöpdemir ve Bilgin, Kahramanmaraş’ta dizi sektörünü ele aldı

Çöpdemir ve Bilgin, Kahramanmaraş’ta dizi sektörünü ele aldı

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Diziler Mahallemizi Neden Terk Ettiler?’ temalı konferansta usta oyuncu Kadir Çöpdemir ve Hakan Bilgin; televizyonun toplumsal hayata entegrasyonu, sosyal medyanın yaygınlaşması, dizi-film sektörünün değişimi ve gelişimi, günümüz dizileri gibi pek çok konuyu farklı perspektiften ele aldı.

21 Ocak 2023 Cumartesi 11:20

Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu’nda tiyatro gösterisinden konsere, konferanstan söyleşiye çeşitli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmayı sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, usta oyuncu Hakan Bilgin ve Kadir Çöpdemir’in katılımıyla ‘Diziler Mahallemizi Neden Terk Ettiler?’ temalı konferans düzenledi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Bilgin ve Çöpdemir; televizyonun toplumsal hayata entegrasyonu, sosyal medyanın yaygınlaşması, dizi-film sektörünün değişimi ve gelişimi, günümüz dizileri gibi pek çok konuyu farklı perspektiften ele aldı. Konuşmacılar, programda katılımcılardan gelen soruları da büyük bir samimiyetle yanıtladı. Dinleyiciler, etkinliğin çok verimli ve eğlenceli olduğunu belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

Dizilerin Bağlamı Değişti

Etkinlikte konuşan Oyuncu Hakan Bilgin, “Evimize televizyonun geldiği ilk günü hiç unutmuyorum. Evlere televizyon geldikten sonra özellikle çocukların oyun saatleri değişti. Örneğin akşam saat 7’de televizyonda bir dizi-film varsa o saate kadar çocuklar dışarıda oyun oynar, dizi başlamadan önce hemen eve gelir televizyon karşısına kurulurdu. Daha öncelerde mahalle ve mahalle sakinlerini konu alan diziler yaygındı. Bir süre sonra bizde olmayan, ulaşamadığımız, görmediğimiz hayatları görme merakı dizilerin bağlamının değişmesine yol açtı. Bizler sınıf atlama çabasıyla mahalle kültürünü korumaktan vazgeçince haliyle diziler de mahallemizi terk etti” cümlelerini kaydetti.

Bizim Gibi Olanlar Bizleri Cezbediyor

Kadir Çöpdemir ise, “Sosyal medyaya ilişkin iletişim teorisyenleri bir araştırma yapıyor ve ortaya bir analiz çıkarıyor. Bu analize göre sosyal medyada aktif ve popüler kişilerin takipçilerine şu mesajı verdiği görülüyor; Ben sizdenim ancak sizden farklı şeyler yaşıyorum. Gerçekten bu çok güzel bir tespit. Bu analizin televizyon açısından da böyle olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bizden gibi duran diziler, karakterler bizden çok farklı hayat yaşasa bile bizleri kendisine çekiyor” diye konuştu.

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Çöpdemir Ve BilginKahramanmaraş’ta Dizi Sektörünü Ele Aldı
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