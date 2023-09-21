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‘Çözüm Bakanlığı’ Afşin ve Göksun’da Sahne Alacak!

Büyükşehir Belediyesi ve Hollanda Büyükelçiliği iş birliğiyle düzenlenen ‘Çözüm Bakanlığı’ adlı çocuk tiyatrosu, 23 Eylül Cumartesi günü Göksun ve Afşin’de sahne alacak. Ücretsiz olarak düzenlenecek gösteriye tüm çocuklar davet edildi.

‘Çözüm Bakanlığı’ Afşin ve Göksun’da Sahne Alacak!

‘Çözüm Bakanlığı’ Afşin ve Göksun’da Sahne Alacak!

Büyükşehir Belediyesi ve Hollanda Büyükelçiliği iş birliğiyle düzenlenen ‘Çözüm Bakanlığı’ adlı çocuk tiyatrosu, 23 Eylül Cumartesi günü Göksun ve Afşin’de sahne alacak. Ücretsiz olarak düzenlenecek gösteriye tüm çocuklar davet edildi.

21 Eylül 2023 Perşembe 16:19

Şehrin tekrar ayağa kaldırılması noktasında tüm alanlarda faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri çerçevesinde de çeşitli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Hollanda Büyükelçiliği iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında ilk olarak Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenen ve büyük beğeni kazanan ‘Çözüm Bakanlığı’ adlı tiyatro gösterisi, 23 Eylül Cumartesi günü Göksun ve Afşin’de sahne alacak. İlham verici, eğlenceli ve macera dolu hikâyesiyle akran zorbalığına göğüs geren bir grup arkadaşın yaşadığı olayları konu alan oyun; saat 11.00’da Göksun Kültür Merkezi, saat 15.00’da ise Afşin Kültür Merkezi’nde çocuklar için perdelerini açacak. Ücretsiz olarak sahnelenecek gösteriye tüm çocuklar davet edildi. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hollandalı çocuk edebiyatı yazarı SanneRooseboom’in kaleme aldığı eserden sahneye uyarlanan ‘Çözüm Bakanlığı’ adlı tiyatro gösterisinin şehrin farklı noktalarında çocuklarla bir araya gelmeye devam edeceği belirtildi.

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‘Çözüm Bakanlığı’ Afşin Ve Göksun’da Sahne Alacak!
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