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Cumhur İttifakı’ndan Afşin’de gövde gösterisi!

Cumhur İttifakı Afşin Belediye Başkan Adayı Koray Kıraç, seçim ofisi önünde toplanan binlerce kişiye hitap ederek, seçime 2 gün kala son mesajlarını verdi.

Cumhur İttifakı’ndan Afşin’de gövde gösterisi!

Cumhur İttifakı’ndan Afşin’de gövde gösterisi!

Cumhur İttifakı Afşin Belediye Başkan Adayı Koray Kıraç, seçim ofisi önünde toplanan binlerce kişiye hitap ederek, seçime 2 gün kala son mesajlarını verdi.

30 Mart 2024 Cumartesi 11:06

AK Parti ve MHP İlçe Başkanları ile tüm kademe parti yöneticileri, meclis üyesi adayları ve cumhur ittifakına gönül veren vatandaşların katıldığı gecede Koray Kıraç halka hitaben şunları söyledi:

“Bugün memleketin bütün Beldelerine, bütün mahallelerine hizmet aşkıyla, hizmet vermeye söz veriyoruz. Hiç ayrım yapmadan bütün memleketi ayak kaldırmak için geliyoruz inşallah. Hiç kuşkunuz olmasın. Bir evladınız olarak bütün işlerimizi bir tarafa bırakıp, tamamen işimizin, gücümüzün Afşin olacağına söz veriyorum sizlere.

24 SAAT ÇALIŞACAĞIZ

Rabbime şükrediyorumsizin gibi yol arkadaşları verdiği için,rabbime şükrediyorum Afşin gibi bir coğrafyada yaşadığım için. Şukadınlarımızın coşkusuna, şu evlatlarımızın coşkusuna, şu kardeşlerimizin coşkusuna bakın. Ben sizin yüzünüzü yere nasıl getiririm? Yirmi dört saat çalışacağız. Allah'ın izniyle hizmetkâr olarak geleceğiz hepinize. Analarımızın dediği gibi, tiril tiril memleketler ortaya koyacağız inşallah. Beş yılın sonunda hepiniz onurlanmış olarak, hepiniz gururlanmış olarak bu topraklarda yaşayacaksınız. Hiç kafanızı yormayın.Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Devlet Beyimizin yol arkadaşları olarak Allah'ın izniyle yüzünüzü yere getirmeyeceğiz. Yedi yirmi dört çalışacağız. Ekip arkadaşlarımızla projelerimizi hazırladık arkadaşlar.

AYRIM YAPMAKSIZIN HİZMET GÖTÜRECEĞİZ

Hiçbir kimseye ayrım yapmaksızın buradan söz veriyorum. Kürt'üyle, Türk'üyle, Alevi'siyle, Çerkez'iyle ve Sünni'siyle her tarafa hizmet götüreceğiz. Belediyede oturmak yok. Biz bugüne kadar nasıl kapı kapı gezdiysek, bundan sonra da içinizden bir kardeşiniz olarak tekrardan sahalara döneceğiz 31 Mart'tan sonra. Ve inşallah Allah'ın izniyle o mahallelerimizin hepsini ihya edeceğiz. Projelerimize dört koldan başlayacağız. Ayırt etmek sizin, önceliklerimiz nereyse oradan başlayıp bu memleketi inşallah güzel bir hale getireceğiz. İktidarımızla, valiliğimizle, devletimizle ve belediyemizle inşallah bütün hizmetleri tek tek yapacağız. Ve bu hizmetlerin takipçileri de siz yol arkadaşlarımız olacak. Hesap sorulan bir belediye başkanı, hesap sorulabilir bir belediye olarak karşınıza çıkacağız inşallah.

Cumhur İttifakı'nın milletvekilleri ile, il ve ilçe başkanlarımızla birlikte Cumhur İttifakı'nın birleşenleri ile birlikte projelerimizi takip ediyoruz. Hemenhastaneyi başlattık Allah'ın izniyle. Bakın bu çok önemli bir olay. Emniyet binası diyoruz, yapıyoruz. Tarım ilçe binası diyoruz, yapıyoruz. Bu güç, bu kuvvet ancak ve ancak iki liderin sayesinde, Devlet beyimizin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde. Üç bin yüz konutu bitirdik. Yaparsa Cumhur İttifakı yapar. Yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar. Cumhurbaşkanımız geçen hafta bir söz söyledi. Dedi ki bu kış gelmeden Allah'ın izniyle bütün köy evleri hak sahiplerine teslim edilecek.

BİZ KAZANDIĞIMIZDA AFŞİN'İN TAMAMI KAZANACAK

Sadece belediye başkanlığı yapmayacağım. Açık söylüyorum. Afşin'i sahipsiz bırakmayacağız ekip arkadaşlarımızla. Biz ne gerekiyorsa önüne düşüp bu milletin hakkını, hukukunu alacağız. Hiç bu konuda şüpheniz olmasın istiyorum hak ve hukuk demişken, kimsenin hakkını, hukukunu çiğnetmeyeceğiz. Kimseye kötü bir laf söylemedik, bugüne kadar söylemeyeceğiz. Bizim hakkımızda söylenen ve bize hakaret eden arkadaşlarımıza da şunu tavsiye ediyorum. Hakkı ve sabrı tavsiye ediyorum iyiliği ve güzelliği kastediyoruz. Bize yakışan, bize düşen en güzel örnek davranış da bu olması gerekiyor.31 Mart'tan sonra yeni bir siyasi anlayışa sahip olacağız. Üç beş kişinin değil, seksen bin Afşinlinin hakkı savunacak ekip ve yol arkadaşlığı yapacağız. Allah'ın izniyle biz kazandığımızda herkes kazanacak. Biz kazandığımızda Afşin'in tamamı kazanacak. CHP'lisi,İYİ Partilisi, Vatan Partilisi, Refah Partilisi, Büyük Bilik Partilisi ve diğer partililer de kazanacak. Bunu o arkadaşlara da söz veriyorum. Ayrım yapmaksızın, parti ayrımı yapmaksızın, herkese eşit mesafede eşit hizmet götürmeye buradan sizlere söz veriyorum. Biz Afşin'e farklı bir iklim getireceğiz. Kardeşlik iklimi getireceğiz” dedi.

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Cumhur İttifakı’ndan Afşin’de Gövde Gösterisi!
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