Cumhur İttifakının Yükselen Partisi ‘Yeniden Refah Partisi’

Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş 1.Sıra Milletvekili Adayı Muhammed Aydoğar, bu fotoğrafa dikkat çekerek, 14 Mayıs seçimlerinde kendisine oy istedi.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük İstanbul mitinginde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’la verdiği fotoğrafa beğeni yağdı.
Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş 1.Sıra Milletvekili Adayı Muhammed Aydoğar, bu fotoğrafa dikkat çekerek, 14 Mayıs seçimlerinde kendisine oy istedi.