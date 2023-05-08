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Cumhur İttifakının Yükselen Partisi ‘Yeniden Refah Partisi’

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük İstanbul mitinginde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’la verdiği fotoğrafa beğeni yağdı.

Cumhur İttifakının Yükselen Partisi ‘Yeniden Refah Partisi’

Cumhur İttifakının Yükselen Partisi ‘Yeniden Refah Partisi’

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük İstanbul mitinginde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’la verdiği fotoğrafa beğeni yağdı.

08 Mayıs 2023 Pazartesi 13:29

Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş 1.Sıra Milletvekili Adayı Muhammed Aydoğar, bu fotoğrafa dikkat çekerek, 14 Mayıs seçimlerinde kendisine oy istedi.

Anahtar Kelimeler:
Cumhur İttifakının Yükselen Partisi ‘Yeniden Refah Partisi’
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