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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başkan Güngör’e ödül!

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kahramanmaraş Akademi, “Tam Bana Göre Festival” kapsamında düzenlenen Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri Yarışması’nda ödüle layık görüldü. Başkan Hayrettin Güngör ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başkan Güngör’e ödül!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başkan Güngör’e ödül!

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kahramanmaraş Akademi, “Tam Bana Göre Festival” kapsamında düzenlenen Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri Yarışması’nda ödüle layık görüldü. Başkan Hayrettin Güngör ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı.

05 Ekim 2022 Çarşamba 18:15

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle ulusal ve uluslararası arenada takdir görmeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kahramanmaraş Akademi projesi, Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde “Tam Bana Göre Festival” kapsamında düzenlenen Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri Yarışması’nda ödüle layık görüldü. Ödülü Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Ekip Arkadaşlarımı Tebrik Ediyorum

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör yaptığı paylaşımda, “Tam Bana Göre Festival kapsamında düzenlenen Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri Yarışması'nda 'Kahramanmaraş Akademi' ile kazandığımız ödülü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldık. Tüm ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Son Güncelleme: 05.10.2022 18:50
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başkan Güngör’e ödül!
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