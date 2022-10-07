Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güven’den Mevlid Kandili mesajı!
Başkan Güven’den Mevlid Kandili mesajı!
Muhtarlar’dan Büyükşehir Çalışmalarına Teşekkür
Muhtarlar’dan Büyükşehir Çalışmalarına Teşekkür
Türk Halk Müziği Korosu Kahramanmaraş’ta Müzikseverlerle Buluşacak
Son Dakika
Türk Halk Müziği Korosu Kahramanmaraş’ta...
“Minik Macera” Minik İzleyicilerini Bekliyor
“Minik Macera” Minik İzleyicilerini Bekliyor
Başkan Okumuş’tan Rektör Yasım’a Ziyaret
Başkan Okumuş’tan Rektör Yasım’a Ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başkan Gürbüz’e Ödül

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yaza damgasını vuran Aşık Mahzuni Şerif anısına düzenlenen Elbistan Festivali’yle Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri Yarışması’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başkan Gürbüz’e Ödül

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başkan Gürbüz’e Ödül

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yaza damgasını vuran Aşık Mahzuni Şerif anısına düzenlenen Elbistan Festivali’yle Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri Yarışması’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllendirildi.

07 Ekim 2022 Cuma 17:50

Elbistan Belediyesi’nin Aşık Mahzuni Şerif anısına bu yıl 3.’süne imza attığı Elbistan Festivali, birbirinden ünlü sanatçıları, gençler başta olmak üzere yüz binlerce kişiyi buluşturdu. Haluk Levent’le başlayan heyecan ve coşku 1 hafta boyunca hiç eksilmedi. Festivalin son akşamında sahne alan ABD’li ünlü vokalist Della Miles, Mahzuni Şerif’in ‘Domdom Kurşunu’ adlı eserini de Türkçe söyledi. Miles’in Domdom Kurşunu’nu söylediği anların videosu sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan’ı tüm dünyaya tanıtan festival dolayısıyla Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde “Tam Bana Göre Festival” kapsamında düzenlenen Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri Yarışması’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüle layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği ödülü, tüm Elbistan adına aldıklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Tam Bana Göre Festival kapsamında düzenlenen Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri Yarışması'na, Aşık Mahzuni Şerif adına düzenlediğimiz Elbistan Festivali ile katılmıştık. Türkiye’nin dört bir yanından gelen yüz binleri buluşturan bu dev organizasyon, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllendirildi. Türkiye’nin en büyük uluslararası tematik festivali olan Aşık Mahsuni Şerif anısına düzenlediğimiz Elbistan Festivali’ni ödüle layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 07.10.2022 18:47
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başkan Gürbüz’e Ödül
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta Hz. Muhammed’i anlatan Hilye-i Şerif sergisi
Kahramanmaraş’ta Hz. Muhammed’i anlatan Hilye-i Şerif sergisi
Başkan Güven’den Mevlid Kandili mesajı!
Başkan Güven’den Mevlid Kandili mesajı!
Kahramanmaraşlı Ülkücüler Şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın Vasiyetine Sahip Çıktı
Kahramanmaraşlı Ülkücüler Şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın Vasiyetine Sahip Çıktı
Muhtarlar’dan Büyükşehir Çalışmalarına Teşekkür
Muhtarlar’dan Büyükşehir Çalışmalarına Teşekkür
KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu’ndan Rektör Yasım’a “Hayırlı Olsun” Ziyareti
KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu’ndan Rektör Yasım’a “Hayırlı Olsun” Ziyareti

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber