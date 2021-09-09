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Cumhurbaşkanı Yedi Güzel Adam’da gençlerle buluşacak

Kahramanmaraş’a ziyaret gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Eylül Cuma günü (yarın), Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde, Türkiye’nin 81 ilinden gelen gençlerle bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Yedi Güzel Adam’da gençlerle buluşacak

Cumhurbaşkanı Yedi Güzel Adam’da gençlerle buluşacak

Kahramanmaraş’a ziyaret gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Eylül Cuma günü (yarın), Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde, Türkiye’nin 81 ilinden gelen gençlerle bir araya gelecek.

09 Eylül 2021 Perşembe 16:38
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temasları kapsamında ziyaret edeceği Kahramanmaraş’ta gençlerle buluşacak. Türkiye’nin tüm şehirlerinden gençlerin yer alacağı program Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı’nın 16.00’da Milli İrade Meydanı’ndaki toplu açılış töreninin ardından Gençlik Buluşması’na katılması bekleniyor.

Ziyaretlere Bir Günlük Mola

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle “Gençlik Buluşmaları” etkinliğinin gerçekleştirileceği Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nin geçici olarak ziyarete kapatılacağını duyurdu. Gazi Paşa Mahallesi’nde yer alan müze 10 Eylül Cuma günü (yarın) itibariyle tüm gün süreyle sivil girişlere kapalı olurken 11 Eylül Cumartesi itibariyle yeniden hizmet vermeye devam edecek.

Son Güncelleme: 09.09.2021 17:53
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