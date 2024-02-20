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Cüneyt Doğan’ın il başkanlığı resmiyet kazandı!

Ocak ayından bu yana AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Cüneyt Doğan asaleten AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığına getirildi.

Cüneyt Doğan’ın il başkanlığı resmiyet kazandı!

Cüneyt Doğan’ın il başkanlığı resmiyet kazandı!

Ocak ayından bu yana AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Cüneyt Doğan asaleten AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığına getirildi.

20 Şubat 2024 Salı 09:26

Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel’in Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilmesiyle boşalan AK Parti İl Başkanlığı görevine Cüneyt Doğan, seçim sürecinde vekaleten görevlendirilmişti.

Doğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’in raporu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla 19 Şubat 2024 tarihi itibariyle göreve İl Başkanı olarak resmen atandı.

“TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN YÜRÜMEYE DEVAM”

Cüneyt Doğan sosyal medya hesabından, “Genel Merkezimiz tarafından görevlendirilen Kahramanmaraş İl Koordinatörümüz, Zonguldak Milletvekilimiz Sayın Ahmet Çolakoğlu tarafından, Genel Başkan Yardımcımız ve Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir’in onayıyla Siyasi ve Hukuki İşler Başkanımız Cüneyt Doğan’a İl Başkanı görevine atanma yazısı takdim edilmiştir.” Diye yazdı.

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Cüneyt Doğan’ın Il Başkanlığı Resmiyet Kazandı!
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