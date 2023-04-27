Debgici, “Şehrimizi yeniden imar edeceğiz”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ömer Oruç Bilal Debgici, 15 Temmuz millet bahçesi içerisinde kurulan çadır kent’teki vatandaşları ziyaret etti.

“Tüm kadrolarımızla birlikte sahadayız”

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Debgici, “6 ŞubatKahramanmaraş merkezli depremlerindehayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Rabim bir daha bizlere bu acıları yaşatmasın.Elbette devletimiz milletimiz el ele bu musibetin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Malumunuz 14 Mayıs tarihinde bir seçim kararı alındı. Bizlerde Ak Parti teşkilatları olarak il başkanlığımızınkoordinesinde tüm kadrolarımızla birlikte sahadayız. Milletvekili adaylarımız, teşkilatlarımız sahada kardeşlerimizle hemhal oluyor.Depremle alakalı yaşanılan sıkıntılar varsa onun adına sorunları dinleme adına kardeşlerimizle beraberiz”diye konuştu.

“Şehrimizi hep beraber ayağa kaldıracağız”

Kahramanmaraş’ı tekrardan imar edeceklerine dikkat çeken milletvekili adayı Ömer Oruç Bilal Debgici, “Seçime şurada sayılı günler kaldı. Bugün Onikişubat bölgemizde köy garajı odun ambarı bölgesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdik. Şimdide 15 Temmuz millet bahçesi çadır kentte hemşerilerimizle bir araya geldik.Onların sorun ve taleplerini dinledik. Allah’ın izniyle 14 Mayıs’taCumhurbaşkanımız için tüm Türkiye mesajını verecek ve 15 Mayıs sabahında biz kaldığımız yerden icraatlarımızı daha ileriye taşıyarak devam edeceğiz. Depremle alakalı, hasar tespit çalışmalarıyla ilgili bir takım talepler geliyor.Önümüzdeki günlerde ilgili bakanlıklar, kurumlar gerekli açıklamaları yapacaklar. Bizlerde şehrimizi tekrardan imar edeceğiz. Hep beraber ayağa kaldıracağız”ifadelerine yer verdi.