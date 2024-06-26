Değişim 7 ilde başladı, 40 ile yayılacak!

Geçtiğimiz Mayıs ayının son haftasında AK Parti, Ankara Kızılcahamam’da üç günlük kampa girmişti. 31 Mart yerel seçimleri sonrası gerçekleştirilen o kampta, seçim sonuçları üzerinden partinin son dönemdeki politikaları ve kadrolarına yönelik eleştiriler yapılmıştı. Yapılan bu eleştirilerin sonucunda 2025 yılı Ekim ayında yapılacak kongre öncesi parti kadrolarında değişimi öngören bir yol haritası hazırlanmıştı.

YOL HARİTASININ DETAYLARINA MİLLÎ GAZETE ULAŞTI

O yol haritasının detaylarına ise Millî Gazete ulaşmıştı. Yapılan haberde, değişimin ilk olarak il başkanlıklarında yapılacağı vurgulanarak 40’a yakın il başkanlığında değişimin yaşanacağı belirtilmişti.

AK PARTİ MYK DÜĞMEYE BASTI

Haberin üzerinden bir ay geçtikten sonra AK Parti Genel Merkezi, yol haritasını yürürlüğe koydu. Önceki gün AK Parti Merkez Yürütme Kurulu “değişim” gündemiyle toplandı. Toplantı sonucunda alınan karar ile Zonguldak, Kastamonu, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Erzincan, Afyonkarahisar il başkanlıklarına yeni atamalar yapıldı.

SEÇİM SONUÇLARININ FATURASI İL BAŞKANLARINA KESİLDİ

Bu illerin bazılarında AK Parti, belediyelerini kaybederken, bazılarında ise büyük oy kaybı yaşadığı görüldü. Millî Gazete’nin ulaştığı bilgilere göre, il başkanlıklarında değişimlerin devam edeceği bekleniyor.