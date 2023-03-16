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Deik’ten elbistan’a 5 bin kişilik konteyner kent!

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Elbistan’da depremzede vatandaşların barınabilmesi için 5 bin kişilik 1000 adet konteyner kent kurulumuna başladı.

Deik’ten elbistan’a 5 bin kişilik konteyner kent!

Deik’ten elbistan’a 5 bin kişilik konteyner kent!

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Elbistan’da depremzede vatandaşların barınabilmesi için 5 bin kişilik 1000 adet konteyner kent kurulumuna başladı.

16 Mart 2023 Perşembe 11:45

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)’nun Elbistan’da 5 bin kişinin barınabilmesi için 1000 adet konteyner yaşam kentinin kurulduğunu açıkladı.

Başkan Gürbüz yaptığı açıkmada; “Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Elbistan’da 5 bin vatandaşımızın rahatça yaşayabileceği 1000 adet konteyner, kurul başkanı sayın Nail Olpak ise şahsi olarak 100 adet konteyner kurduruyor. Ben buradan sayın Olpak ve DEİK ailesine bizleri yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum. Akif’in de dediği gibi “toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez” ifadelerini kullandı.

YAPIMI DEVAM EDİYOR

DEİK’ten yapılan açıklamada ise; “5.000 depremzedenin barınma ihtiyacını karşılayacak Elbistan'daki "DEİK Yaşam Kenti"miz için konteynerlerin yapımı hızla devam ediyor. Montajı tamamlanan konteynerlerimizi vakit kaybetmeden bölgeye göndermeye devam ediyoruz” denildi.

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Deik’ten Elbistan’a 5 Bin Kişilik Konteyner Kent!
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