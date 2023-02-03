‘Deli Bahar’ Tiyatroseverleri Bekliyor!

Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu kapsamında birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinlikler düzenleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 5 Şubat Pazar günü ‘Deli Bahar’ adlı yetişkin tiyatrosunu sanatseverlerle buluşturacak. Salman Kapanoğlu’nun yazıp yönettiği gösteri, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde saat 19.00’da tiyatroseverler için perdelerini açacak. Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan açıklamada, ücretsiz olarak sahnelenecek tiyatro gösterisine tüm Kahramanmaraşlıların davetli olduğu belirtildi.